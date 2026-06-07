दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, 1 की मौत, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे सभी
नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी एक खड़े हुए ट्रक में पीछे से घुस गई.
Published : June 7, 2026 at 1:08 PM IST
कोटा: राज्सथान में रविवार को कोटा जिले के सीमलिया थाना इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कराड़िया इंटरचेंज के नजदीक एक हादसा घटित हो गया. एक कार रोड साइड खड़े ट्रक में घुस गई, जिससे कार सवार की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि तीन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. उसके शव की एमबीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है.
सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया कि हरियाणा के अंबाला निवासी चार लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए गए थे. उज्जैन से हरियाणा वापस लौटते समय सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच यह हादसा हुआ है. नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी एक खड़े हुए ट्रक में पीछे से घुस गई. दुर्घटना के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में आगे की तरफ बैठे व्यक्ति फंस गए थे. मौके पर तत्काल एंबुलेंस और पुलिस पहुंच गई और लोगों की मदद से घायलों तो बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.
पढे़ं. बानसूर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो की मौत, जर्जर सड़क को लेकर फूटा गुस्सा
दुर्घटना में 48 वर्षीय शिविश वशिष्ठ पुत्र सुनील निवासी नारायणगढ़ अंबाला हरियाणा की मौत हो गई, जो कार में चालक के पास वाली सीट पर बैठे हुए थे. दुर्घटना में उनका बेटा और दो अन्य भी चोटिल हो गए हैं, जिनकी पहचान रोहित, सानिध्य और पुनीत के रूप में हुई है. दुर्घटना के तुरंत बाद कुछ वाहन हाईवे पर रुक गए थे. ऐसे में ट्रक चालक तत्काल प्याज से भरे ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया. हालांकि, बाद में उसे पुलिस टीम ने बूंदी जिले के लबान इंटरचेंज के नजदीक से डिटेन कर लिया है. इस मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा.