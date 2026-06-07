ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, 1 की मौत, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे सभी

कोटा: राज्सथान में रविवार को कोटा जिले के सीमलिया थाना इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कराड़िया इंटरचेंज के नजदीक एक हादसा घटित हो गया. एक कार रोड साइड खड़े ट्रक में घुस गई, जिससे कार सवार की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि तीन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. उसके शव की एमबीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है.

सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया कि हरियाणा के अंबाला निवासी चार लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए गए थे. उज्जैन से हरियाणा वापस लौटते समय सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच यह हादसा हुआ है. नींद की झपकी आने के कारण गाड़ी एक खड़े हुए ट्रक में पीछे से घुस गई. दुर्घटना के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में आगे की तरफ बैठे व्यक्ति फंस गए थे. मौके पर तत्काल एंबुलेंस और पुलिस पहुंच गई और लोगों की मदद से घायलों तो बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.