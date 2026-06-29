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650 सीसी की पावर बाइक से आधी रात में रेसिंग कर रहे थे दो युवक, हादसे में एक की मौत, दूसरे का पैर कटा

कोटा : शहर के नयापुरा इलाके की किशोर सागर तालाब की पाल पर पावर बाइक से रेस लगाते हुए दुर्घटना का मामला सामने आया है. युवक 650 सीसी की पावर बाइक को चला रहा था और काफी तेज गति में अपने दोस्तों के साथ रेसिंग कर रहा था. इसी दौरान ब्रेकर पर गाड़ी उछलने से बाइक अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है. वहीं, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका पैर कट गया है.

नयापुरा थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवव्रत सिंह का कहना है कि दुर्घटना किशोर सागर तालाब के नजदीक बड़ तिराहे के आसपास रविवार देर रात 12 बजे के बाद हुई है. पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली थी, जहां पर दो घायल पहुंचे थे. इनमें एक स्टेशन के डडवाड़ा निवासी भरत सिंह शेखावत और दूसरा अरुण कुमार गोयर है. अस्पताल में उपचार के दौरान भरत सिंह शेखावत ने दम तोड़ दिया है. युवकों के पास पावर बाइक थी. उनके साथ एक अन्य बाइक पर भी दो युवक थे. भरत के परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया है. साथ ही पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया है. ऐसे में उनको शव सुपुर्द कर दिया गया है.