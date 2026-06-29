650 सीसी की पावर बाइक से आधी रात में रेसिंग कर रहे थे दो युवक, हादसे में एक की मौत, दूसरे का पैर कटा
भरत के परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया है.
Published : June 29, 2026 at 1:30 PM IST
कोटा : शहर के नयापुरा इलाके की किशोर सागर तालाब की पाल पर पावर बाइक से रेस लगाते हुए दुर्घटना का मामला सामने आया है. युवक 650 सीसी की पावर बाइक को चला रहा था और काफी तेज गति में अपने दोस्तों के साथ रेसिंग कर रहा था. इसी दौरान ब्रेकर पर गाड़ी उछलने से बाइक अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है. वहीं, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका पैर कट गया है.
नयापुरा थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवव्रत सिंह का कहना है कि दुर्घटना किशोर सागर तालाब के नजदीक बड़ तिराहे के आसपास रविवार देर रात 12 बजे के बाद हुई है. पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली थी, जहां पर दो घायल पहुंचे थे. इनमें एक स्टेशन के डडवाड़ा निवासी भरत सिंह शेखावत और दूसरा अरुण कुमार गोयर है. अस्पताल में उपचार के दौरान भरत सिंह शेखावत ने दम तोड़ दिया है. युवकों के पास पावर बाइक थी. उनके साथ एक अन्य बाइक पर भी दो युवक थे. भरत के परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया है. साथ ही पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया है. ऐसे में उनको शव सुपुर्द कर दिया गया है.
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मृतक भरत सिंह के पिता दिलीप सिंह का कहना है कि वह स्टेशन इलाके में रेस्टोरेंट संचालित करते हैं. देर रात को घर पर आए थे. इसके बाद बेटे के साथ उन्होंने खाना खाया था और बेटा थोड़ी देर घूमने की कह कर बाहर निकला था. इसके बाद परिचित का फोन आया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. उन्होंने बेटे को कुछ महीने पहले ही पावर बाइक दिलाई थी. हालांकि, उन्होंने रेसिंग की बात से इनकार किया है.