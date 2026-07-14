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कोरबा रिंग रोड पर भीषण हादसा, बाइक सवार युवक और युवती की मौके पर मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उनके साथ मौजूद एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. प्रारंभिक तौर पर तीनों की पहचान गौरेला पेंड्रा निवासी के तौर पर की गई है. पुलिस उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है.

​कोरबा : बालको थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर ढेंगुरनाला पुल के पास मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. कोयला लोड तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.

कोरबा सड़क हादसे में मौत (ETV BHARAT)

कोयला लोड ट्रेलर और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत बेहद भयावह थी. सीजी 10 सीबी 2635 पर तीन लोग सवार थे, जबकि विपरीत दिशा से आ रहा ट्रेलर सीजी 12 बीजी 2932, कोयला से लदा हुआ था-प्रत्यक्षदर्शी

घायल युवक का अस्पताल में इलाज

हादसे के बाद डायल-112 की मदद से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. ​मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

बालको थाना क्षेत्र के रिंग रोड में ट्रेलर और बाइक के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें दो लोगों के मौके पर मौत हो गई है. तीसरा गंभीर रूप से घायल है. जिला अस्पताल में घायल युवक का इलाज चल रहा है. तीनों गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र के निवासी हैं. फिलहाल नीट की तैयारी के लिए बिलासपुर में रह रहे थे. इसी दौरान घूमने के लिए कोरबा आए थे और हादसे का शिकार हो गए. उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है. जिस ट्रक से हादसा हुआ है, उसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया है.वैधानिक कार्रवाई की जा रही है-प्रतीक चतुर्वेदी,सीएसपी कोरबा

ग्रामीणों ने लगाया जाम

कोरबा जिले में लगातार दुर्घटना से लोग नाराज हैं. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया है. जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.