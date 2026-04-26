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किशनगढ़ में रफ्तार का कहर: एक ही बाइक पर सवार मां-बेटे और भांजे की दर्दनाक मौत

अराई में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसे में मां, बेटे और भांजे की मौत हो गई.

भीषण सड़क दुर्घटना
भीषण सड़क दुर्घटना (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 7:10 AM IST

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​किशनगढ़ : मार्बल सिटी किशनगढ़ के अराई थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात रफ्तार के जुनून ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. अराई-दादिया रोड पर एसडीएम कार्यालय के पास एक अनियंत्रित गाड़ी ने बाइक सवार तीन लोगों को इतनी बेरहमी से कुचला कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में मां, उनका जवान बेटा और भांजा शामिल है. ​हादसे की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल में चीख-पुकार मच गई. अराई थाना प्रभारी रोशनलाल सांमरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दुखद हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है.

चालक फरार, पुलिस ने थार को किया जब्त : ​टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही अराई थाना प्रभारी रोशनलाल सांमरिया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, हालांकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस ने तीनों शवों को किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. अराई थाना पुलिस ने बताया कि फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है.

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​मिली जानकारी के अनुसार, अराई के काला तालाब निवासी हनुमान चौधरी (भांजा) अपनी मासी गीता देवी (38) और उनके 18 वर्षीय बेटे भंवरलाल घासल को बाइक पर लेकर कटसूरा गांव जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक सवार जैसे ही एसडीएम कार्यालय के समीप पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार ब्लैक थार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर काफी दूर जाकर गिरे. शरीर में आई गंभीर चोटों के कारण तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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