कवर्धा में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर, एक की मौत, तीन घायल
कवर्धा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. तीन लोग घायल हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 20, 2025 at 5:59 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 6:12 PM IST
कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा में बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां कुकदूर थाना क्षेत्र के सागोना गांव में दो बाइक के बीच टक्कर हुई. इस हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए. हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. तीन लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं जिनमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है.
आमने सामने हुई बाइक की टक्कर
कवर्धा पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि लोखान गांव निवासी संतराम और स्वात राम एक ही बाइक पर सवार होकर मध्यप्रदेश की ओर अपने गांव जा रहे थे. इसी दौरान छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश की ओर जा रहे एक अन्य बाइक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई. दुर्घटना में मध्यप्रदेश निवासी एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया.
घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं एक घायल का इलाज पंडरिया में जारी है.
दो बाइकों की आपसी टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हुई है और तीन लोग घायल हैं. घायलों में दो लोग कवर्धा जिले के लोखान गांव के निवासी हैं, जबकि मृतक और एक घायल मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं. मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं- संग्राम सिंह, थाना प्रभारी, कुकदूर
हादसे की जांच जारी
कवर्धा की कुकदूर पुलिस ने केस दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तफ्तीश में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है. जांच के बाद पूरे केस में और खुलासा हो सकेगा.