कासगंज में सड़क हादसा, ऑटो पर ट्रैक्टर पलटा, 3 की मौत

कासगंज में सड़क हादसा, ऑटो पर ट्रैक्टर पलटा, 3 की मौत
देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:42 AM IST
कासगंजः जनपद में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां तेरहवीं खाकर लौट रहे ऑटो सवारों पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉला पलटने से ऑटो सवार तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं आठ लोग घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है. हादसे के शिकार लोग अलीगढ़ जनपद के रहने वाले है जो कासगंज के एक गांव में आए थे.
घटना कासगंज जनपद के ढोलाना थाना क्षेत्र में कासगंज-अतरौली मार्ग पर गांव भरसौली के समीप की है. मृतकों की पहचान राकेश, योगेंद्र और मान सिंह के रूप में हुई है जो कि अलीगढ़ जनपद छर्रा थाना क्षेत्र के गांव अलपपुर के रहने वाले थे.
दरअसल कासगंज जनपद के गांव गढ़ी में पिछले दिनों एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. कुछ लोग ऑटो में सवार होकर तेरहवीं की दावत खाने के लिए आये थे. शुक्रवार की रात लगभग नौ बजे ये लौट रहे थे. रास्ते मे इनके ऑटो के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉला पलटने से हादसा हो गया.
ट्रेक्टर ट्रॉला के नीचे ऑटो सवार दब गए जिससे चीखपुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो के नीचे दबे लोगों को बाहर निकलवाने के बाद अस्पताल भिजवाया. यहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. ऑटो में सवार आठ लोग घायल भी हुए है.
जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन भी कासगंज पहुंच गए जिनका रो-रो कर बुरा हाल है. सीओ सिटी आंचल चौहान ने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुयी है जो कि अलीगढ़ के रहने वाले है.शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है. जो घायल है उनका इलाज चल रहा है.