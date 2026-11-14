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रोजगार की तलाश में घर से निकले दो युवक, रास्ते में आ गई मौत, करनाल में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर

Road accident in Karnal ( ETV Bharat )

करनाल: शुक्रवार को करनाल में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की जिंदगी खत्म हो गई. नीलोखेड़ी के माता मंदिर के पास तड़के करीब चार बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर पर सवार दो युवक सड़क पर जा गिरे और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक भी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया.

रोजगार की तलाश में निकले थे, रास्ते में मौत ने घेरा: मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले 25 वर्षीय शीशपाल और 28 वर्षीय सुरवीर के रूप में हुई है. दोनों आपस में रिश्तेदार थे और पंजाब में बिजली की लाइनों पर काम करने के लिए जा रहे थे. ट्रैक्टर खाली था और उस पर पांच से सात लोग सवार बताए जा रहे हैं. दोनों युवक ट्रैक्टर के अगले हिस्से में बैठे हुए थे. इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया.