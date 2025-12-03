करनाल में सड़क हादसा, चार लोगों की मौत, अनियंत्रित ट्रक ने बस, कार और बाइक सवारों को मारी टक्कर
Road Accident in Karnal: करनाल में अनियंत्रित ट्रक ने कई गाड़ियों को कुचल दिया. हादस में चार लोगों को मौत की खबर है.
Published : December 3, 2025 at 10:44 AM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में बुधवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. घरौंडा में नेशनल हाईवे 44 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने अनियंत्रित होकर 3 वाहनों को टक्कर मार दी. पहले ट्रक की टक्कर बस से लगी. इसके बाद ट्रक कार और बाइक को कुचलता हुआ पलट गया. इस हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना है. कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.
करनाल में सड़क हादसा: सूचना मिलते ही घरौंडा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया. इसके अलावा हादसे में घायल लोगों को को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
ट्रक ने बस, कार और बाइक सवारों को मारी टक्कर: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि "पानीपत से करनाल की तरफ जाते हुए टोल से करीब 1 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ है. करनाल की तरफ से ट्रक रफ्तार से आ रहा था. अचानक ट्रक डिवाइडर को क्रॉस करते हुए करनाल-पानीपत हाईवे पर पहुंच गया. वहां ट्रक की टक्कर पंजाब रोडवेज की बस के साथ हुई. ये टक्कर बस की कंडक्टर साइड में हुई. जिससे कई सवारियां घायल हो गई.
हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर: बस में टक्कर के बाद ट्रक ने दो बाइक सवारों को टक्कर मारी. इसके बाद एक कार को भी चपेट में ले लिया. इसके बाद ट्रक सर्विस लेन की रेलिंग के पास जाकर पलट गया. हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक सवार ड्राइवर को भी मौके पर मौजूद लोगों ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला. इसके अलावा कार में भी 2 लोग फंसे थे. जिन्हें बाहर निकाला गया.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: इस हादसे में कार सवार और बाइक सवार लोगों की मौत हुई है. जबकि बस में सवार यात्री घायल हुए हैं. मृतकों और घायलों का सही आंकड़ा अभी तक मिल नहीं पाया है. हादसा किस वजह से हुआ. इसका भी अभी तक पता नहीं चला है.
ये भी पढ़ें- यूपी के युवक ने रेवाड़ी में की खुदकुशी, MA की पढ़ाई कर रहा था, नौकरी की चिंता से था परेशान
ये भी पढ़ें- जींद में डूबने से दो मासूमों की मौत, खेलते वक्त पानी के टैंक में गिरे थे सगे भाई