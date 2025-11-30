करनाल में सड़क हादसा, स्पीकर हरविंदर कल्याण ने रुकवाया काफिला, घायल को अस्पताल भिजवाया, कार और ट्रक में हुई थी टक्कर
Road accident in Karnal: विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने करनाल सड़क हादसे में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया.
Published : November 30, 2025 at 11:06 AM IST
करनाल: शनिवार देर रात करनाल में सड़क हादसा हो गया. कुंजपुरा रोड पर कार और ट्रक की टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के वक्त विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण नेवल गांव के पास कुंजपुरा रोड पर जा रहे थे. हादसे की जानकारी मिलते ही बिना हिचकिचाहट के वो घटनास्थल पर पहुंचे और घायल की हालत देखकर तत्काल राहत-कार्य शुरू करवाया.
करनाल में सड़क हादसा, स्पीकर ने की घायल की मदद: स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने अपने साथियों के साथ मिलकर घायल युवक का प्राथमिक उपचार सुनिश्चित कराया. पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों से प्रत्यक्षदर्शियों से जाना कि घटना की वजह क्या रही.
कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर: स्थानीय लोगों ने बताया कि कार रोड क्रॉस कर रही थी. तभी वो तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई. हादसा इतना भयंकर था कि कार चकनाचूर हो गई और कार चालक घायल हो गया.
पुलिस की जांच जारी: जांच अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि "इस वक्त प्राथमिकता घायल की जान बचाना थी. स्पीकर और अन्य लोगों की तत्परता ने उसी प्राथमिकता को आगे रखा. मामले में कार्रवाई की जा रही है."
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद रोडरेज केस में हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार, बीच सड़क मौत के घाट उतारा था
ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या, दो गुटों में विवाद सुलझाने की कोशिश से भड़के, आरोपियों की तलाश जारी