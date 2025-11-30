ETV Bharat / state

करनाल में सड़क हादसा, स्पीकर हरविंदर कल्याण ने रुकवाया काफिला, घायल को अस्पताल भिजवाया, कार और ट्रक में हुई थी टक्कर

Road accident in Karnal ( Etv Bharat )