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कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा, स्कूल बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत, मौके से फरार बस ड्राइवर

कुरुक्षेत्र: लाडवा कस्बे में प्राइवेट स्कूल बस और मोटरसाइकिल की टक्कर होने से दो लोगों की मौत हो गई. घटना लाडवा के बापदा रोड की है. जहां पर सुखमणि देवी नाम की प्राइवेट स्कूल की बस के पीछे से बाइक टकरा गई. जिससे बाइक सवार दो लोगों की इसमें मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा: लाडवा थाना प्रभारी गुरनाम सिंह ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि बापदा रोड पर एक हादसा हुआ है. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. दोनों मृतकों की पहचान जियालाल और लाल सिंह के रूप में हुई है. दोनों करनाल जिले के इंद्री कस्बे के गांव शेरगढ़ के रहने वाले थे. वो यहां पर किसी काम से आए हुए थे. मौके से पुलिस ने प्राइवेट स्कूल की बस और बाइक को कब्जे में ले लिया है. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक प्राइवेट स्कूल बस चालक मौके से फरार हो चुका था."