ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा, स्कूल बस की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत, मौके से फरार बस ड्राइवर

कुरुक्षेत्र में स्कूल बस की चेपट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. दोनों ही करनाल के रहने वाले थे.

Road Accident in Karnal
Road Accident in Karnal (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 8:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: लाडवा कस्बे में प्राइवेट स्कूल बस और मोटरसाइकिल की टक्कर होने से दो लोगों की मौत हो गई. घटना लाडवा के बापदा रोड की है. जहां पर सुखमणि देवी नाम की प्राइवेट स्कूल की बस के पीछे से बाइक टकरा गई. जिससे बाइक सवार दो लोगों की इसमें मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा: लाडवा थाना प्रभारी गुरनाम सिंह ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि बापदा रोड पर एक हादसा हुआ है. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. दोनों मृतकों की पहचान जियालाल और लाल सिंह के रूप में हुई है. दोनों करनाल जिले के इंद्री कस्बे के गांव शेरगढ़ के रहने वाले थे. वो यहां पर किसी काम से आए हुए थे. मौके से पुलिस ने प्राइवेट स्कूल की बस और बाइक को कब्जे में ले लिया है. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक प्राइवेट स्कूल बस चालक मौके से फरार हो चुका था."

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा (Etv Bharat)

हादसे में दो की मौत: जांच अधिकारी ने बताया "पुलिस ने दोनों की पहचान करके उनके परिजनों को सूचना दे दी है. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भेज दिया है. परिजनों के बयान दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. वहीं मामले की जांच की जा रही है कि कैसे यह हादसा हुआ है. जांच में जो भी सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें- अंबाला में युवक पर चाकू से हमला, स्कूटी छीनने का विरोध करना पड़ा महंगा

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम के स्कूल में मिला खून से लथपथ युवक का शव, मचा हड़कंप, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN KARNAL
SCHOOL BUS COLLIDES WITH MOTORCYCLE
करनाल में सड़क हादसा
स्कूल बस बाइक की टक्कर
ROAD ACCIDENT IN KARNAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.