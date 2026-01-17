ETV Bharat / state

करनाल में कोहरे का कहर,आपस में टकराए वाहनों के उड़े परखच्चे, दो गंभीर, 12 से ज्यादा घायल

करनाल: हरियाणा में घनी धुंध के चलते हादसों का दौर जारी है. शनिवार को करनाल से हादसे की खबर सामने आई. नेशनल हाईवे पर कुटेल गांव के समीप 5-6 वाहन आपस में टकरा गए. हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि 10-12 अन्य यात्रियों को भी कुछ चोटें आई है. एनएच पर देखते ही देखते जाम की स्थिति बन गई.

हादसे से मची चीख पुकार: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि "करनाल से पानीपत की ओर जा रहे नेशनल हाईवे पर ट्रक आगे चल रहा था. घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी. इस दौरान ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी. पीछे से तेज रफ्तार में आ रही लिबर्टी कंपनी की बस ने ट्रक में टक्कर मार दी. हादसे में बस चालक और एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसा इतना भयानक था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई".

कई वाहनों की जोरदार टक्कर (Etv Bharat)

बस चालक और महिला यात्री गंभीर: हादसे का शिकार हुई बस लिबर्टी कंपनी की थी, जिसमें सवार यात्री करनाल से घरौंडा स्थित फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे. बस में कुल 20-25 यात्री सवार थे. जिनमें से 10-12 लोगों को चोटें आई है. हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. बस चालक और एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.