करनाल में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी, चालक पर लापरवाही का आरोप
Road accident in Karnal: करनाल के आईटीआई चौक पर यात्रियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई. हादसे में तीन गंभीर रूप से घायल.
Published : December 20, 2025 at 10:28 AM IST
करनाल: आईटीआई चौक पर हरियाणा रोडवेज की बस अचानक से पलट गई. इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ. उस वक्त हरियाणा रोडवेज की बस में 40 से 45 यात्री सवार थे. जिसमें से दो से तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं. कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. बाकि यात्री सुरक्षित हैं.
करनाल में सड़क हादसा: हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. बस में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने मिलकर बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मौके पर पहुंची एंबुलेंस में मामूली चोट लगने वाले लोगों को इलाज किया गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य में जुट गई. बस पलटने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया. जिसके बाद पुलिस ने क्रेन से बस को साइड में करवाकर जाम खुलवाया.
आईटीआई चौक पर रोडवेज बस पलटी: बस में सवार यात्रियों ने बताया कि सोनीपत डिपो की ये तेज गति से चलाई जा रही थी. यात्रियों ने कई बार चालक से बस की रफ्तार कम करने की गुहार लगाई, लेकिन चालक ने किसी की बात नहीं सुनी. तेज रफ्तार के कारण बस का संतुलन बिगड़ा और बस हाईवे पर लगी ग्रिलों को तोड़ते हुए पलट गई.
फुल वॉल्यूम गानों से बढ़ी परेशानी? यात्रियों ने ये भी कहा कि बस के अंदर तेज आवाज में गाने बज रहे थे, जिससे चालक का ध्यान भटका हुआ था. ओवरस्पीड और तेज गानों की ये लापरवाही हुई है. यात्रियों का कहना है कि यदि समय रहते चालक ने सतर्कता बरती होती, तो इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: ट्रैफिक पुलिस एसएचओ दर्शन सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी और राहत कार्य शुरू किया. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
