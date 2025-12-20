ETV Bharat / state

करनाल में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी, चालक पर लापरवाही का आरोप

Road accident in Karnal ( Etv Bharat )

करनाल: आईटीआई चौक पर हरियाणा रोडवेज की बस अचानक से पलट गई. इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ. उस वक्त हरियाणा रोडवेज की बस में 40 से 45 यात्री सवार थे. जिसमें से दो से तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं. कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. बाकि यात्री सुरक्षित हैं. करनाल में सड़क हादसा: हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. बस में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने मिलकर बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मौके पर पहुंची एंबुलेंस में मामूली चोट लगने वाले लोगों को इलाज किया गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य में जुट गई. बस पलटने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया. जिसके बाद पुलिस ने क्रेन से बस को साइड में करवाकर जाम खुलवाया. करनाल में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी (Etv Bharat)