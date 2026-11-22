करनाल में रफ्तार का तांडव, दो कारों की टक्कर में 2 की मौत, डिवाइडर तोड़ दूसरी गाड़ी से भिड़ी कार
Road accident in Karnal: करनाल में दो कारों की जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे में दो की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल.
Published : November 22, 2026 at 3:06 PM IST
करनाल: रविवार को करनाल में रफ्तार ने दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं. ओएसडी कट से अमृतधारा की ओर जाने वाले मार्ग पर बीती रात दो कारों के बीच ऐसी भीषण भिड़ंत हुई कि एक कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही गाड़ी से जा टकराई. हादसे में 10 वर्षीय मासूम सक्षम और विजंत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई.
शादी समारोह से लौट रहे थे, रास्ते में मौत बनकर आई तेज रफ्तार:
दोनों गाड़ियों में कुल आठ लोग सवार थे. क्रेटा कार में छह और एक्सयूवी में दो लोग मौजूद थे. सभी लोग सेक्टर-9 स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद हांसी चौक की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान ओएसडी कट और अमृतधारा के बीच यह हादसा हो गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उछलकर दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां सामने से आ रही दूसरी कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई.
एक झटके में बुझ गए दो घरों के चिराग:
इस भीषण हादसे में एक्सयूवी सवार विजंत और क्रेटा में सवार महज 10 वर्षीय सक्षम ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे में एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, अन्य घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. शादी की खुशियों के बीच हुए इस हादसे ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया.
पुलिस ने संभाला मोर्चा, हादसे के कारणों की जांच शुरू:
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की. मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज गीता के अनुसार, दोनों वाहनों में कुल आठ लोग सवार थे. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल नशे से संबंधित कोई तथ्य सामने नहीं आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.
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