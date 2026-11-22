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करनाल में रफ्तार का तांडव, दो कारों की टक्कर में 2 की मौत, डिवाइडर तोड़ दूसरी गाड़ी से भिड़ी कार

Road accident in Karnal ( ETV Bharat )

करनाल: रविवार को करनाल में रफ्तार ने दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं. ओएसडी कट से अमृतधारा की ओर जाने वाले मार्ग पर बीती रात दो कारों के बीच ऐसी भीषण भिड़ंत हुई कि एक कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही गाड़ी से जा टकराई. हादसे में 10 वर्षीय मासूम सक्षम और विजंत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई.

शादी समारोह से लौट रहे थे, रास्ते में मौत बनकर आई तेज रफ्तार: