करनाल में सड़क हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकराई, बारिश के चलते फिसलन से बढ़ी परेशानी
करनाल में नए बस स्टैंड के पास बारिश से फ्लाईओवर पर फिसलन बढ़ गई, जिसके चलते कई वाहनों की टक्कर हुई.
Published : April 8, 2026 at 7:38 AM IST
करनाल: बारिश के चलते करनाल नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया. नए बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर उस समय हादसों का केंद्र बन गया, जब लगातार बारिश और सड़क पर फैली मिट्टी ने रास्ते को बेहद फिसलन भरा बना दिया. देखते ही देखते एक के बाद एक वाहन हादसे का शिकार हो गए. गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई.
फिसलन ने बिगाड़ा संतुलन: जानकारी के अनुसार हाईवे के एक हिस्से पर मिट्टी जमा थी, जिस पर बारिश का पानी गिरने से सड़क और भी ज्यादा फिसलन भरी हो गई. इसी दौरान एक गाड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पीछे आ रही CTU बस के चालक को भी ब्रेक लगाने पड़े. फिसलन इतनी ज्यादा थी कि बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई.
डिवाइडर टूटा, नीचे गिरा हिस्सा: टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिवाइडर का एक हिस्सा टूटकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा. राहत की बात ये रही कि उस समय नीचे से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था. बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे.
पीछे से हुआ दूसरा हादसा: पहले हादसे के बाद स्थिति और बिगड़ गई. पीछे से आ रहे एक ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन उसके पीछे चल रही पंजाब रोडवेज की बस समय रहते नहीं रुक पाई और ट्रक से टकरा गई. इस टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 3 से 4 लोग घायल हो गए.
घायलों को तुरंत पहुंचाया अस्पताल: घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हाइड्रा मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त बसों और अन्य वाहनों को साइड किया गया.
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