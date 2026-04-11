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कानपुर में सड़क हादसा, दो बाइकों की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत, दो घायल

कानपुर: बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा कस्बे में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जीटी रोड पर स्थित यूनियन बैंक के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और उन पर सवार युवती समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई.



जानकारी के मुताबिक हादसे में खजुरिया निवादा गांव निवासी रघुवर, उत्तरीपुरा निवासी जतिन राठौर और ओम जी की मौत हो गई. वहीं, रघुवर का फुफेरा भाई राहुल और उसकी बहन कविता गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि रघुवर अपने फुफेरे भाई-बहन को छोड़ने उत्तरीपुरा शांति नगर जा रहा था, तभी दूसरी बाइक से उसकी टक्कर हो गई.



सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को शिवराजपुर सीएचसी भेजा. वहां डॉक्टरों ने रघुवर, ओमजी और जतिन को मृत घोषित कर दिया, जबकि राहुल और कविता को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया. युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.



पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों बाइकों पर सवार किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था. उत्तरीपुरा चौकी प्रभारी अमित कुमार के अनुसार, तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों की स्थिति अब खतरे से बाहर है. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.







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