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कानपुर सड़क हादसा: नासिक से नेपाल जा रही तीर्थयात्रियों की बस ट्रेलर में घुसी, चालक की मौत, 40 घायल

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के सरायमीता, ओवरब्रिज पर मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नासिक से अयोध्या के रास्ते नेपाल जा रही तीर्थयात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस कानपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसे की शिकार हो गई. हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार लगभग 30 से 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.



बस में 57 तीर्थयात्री सवार थे: पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया के अनुसार, बस में करीब 57 तीर्थयात्री सवार थे, जो महाराष्ट्र के निवासी हैं. बस सरायमीता ओवरब्रिज से गुजर रही थी, तभी बस के आगे चल रहे एक ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिए.

बस अनियंत्रित होकर ट्रेलर से भिड़ी: रफ्तार तेज होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और सीधे ट्रेलर के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने यात्रियों का रेस्क्यू किया: हादसे की सूचना मिलते ही पनकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाल कर सीएचसी अस्पताल पहुंचाया. जहाँ से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को हैलट अस्पताल रेफर कर दिया. घायलों में से तीन की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

