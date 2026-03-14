ETV Bharat / state

कानपुर सड़क हादसा: नासिक से नेपाल जा रही तीर्थयात्रियों की बस ट्रेलर में घुसी, चालक की मौत, 40 घायल

तीर्थयात्रियों से भरी बस कानपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई.

तीर्थयात्रियों की बस ट्रेलर में घुसी
तीर्थयात्रियों की बस ट्रेलर में घुसी (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के सरायमीता, ओवरब्रिज पर मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नासिक से अयोध्या के रास्ते नेपाल जा रही तीर्थयात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस कानपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसे की शिकार हो गई. हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार लगभग 30 से 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

बस में 57 तीर्थयात्री सवार थे: पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया के अनुसार, बस में करीब 57 तीर्थयात्री सवार थे, जो महाराष्ट्र के निवासी हैं. बस सरायमीता ओवरब्रिज से गुजर रही थी, तभी बस के आगे चल रहे एक ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिए.

बस अनियंत्रित होकर ट्रेलर से भिड़ी: रफ्तार तेज होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और सीधे ट्रेलर के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने यात्रियों का रेस्क्यू किया: हादसे की सूचना मिलते ही पनकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाल कर सीएचसी अस्पताल पहुंचाया. जहाँ से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को हैलट अस्पताल रेफर कर दिया. घायलों में से तीन की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

सभी यात्री महाराष्ट्र के: बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे और एक लंबी धार्मिक यात्रा पर निकले थे. वे नासिक से चलकर अयोध्या दर्शन करते हुए नेपाल जाने की योजना बना रहे थे. पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: फतेहपुर में सड़क हादसा; शादी में शामिल होने जा रहे तीन सगे भाइयों की मौत, दो अन्य की हालत नाजुक

ये भी पढ़ें: ओडिशा: ट्रक-पीसीआर वैन के बीच हुई भीषण टक्कर, 5 पुलिसकर्मियों की मौत, दो घायल

TAGGED:

BUS COLLISION
ROAD ACCIDENT IN KANPUR
PILGRIM BUS INVOLVED ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN UP
ACCIDENT ON KANPUR DELHI HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.