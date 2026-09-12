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कन्नौज में सड़क हादसा, दो बाइक सवार दोस्तों की मौत

बलही मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे.

कन्नौज में सड़क हादसे में दो की मौत
कन्नौज में सड़क हादसे में दो की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 2:44 PM IST

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कन्नौज: सदर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर शुक्रवार देर रात एक सड़क हादसे में दो बाइक सवार दोस्तों की मौत हो गई. मामले की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी.

ट्रक की टक्कर से दो बाइक सवार की मौत (VIDEO Credit; ETV Bharat)

जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉक्टर साबिद के अनुसार, बलही मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक सवार दोस्तों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बाइक सवार युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

मृतकों की पहचान इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के उमरीपुर निवासी जीतू (22) तथा कानपुर निवासी टिंकू (24) के रूप में हुई है, हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गई, घटना की सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के परिजनों को मामले की सुचना दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरु कर दी.

दोनों युवकों की मौत से गांव में शोक की लहर है. हादसे के बाद जीटी रोड पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा, पुलिस मौके पर मिले ट्रक और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर फरार चालक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. सड़क हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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