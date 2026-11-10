कन्नौज में बेकाबू THAR ने बाइक को मारी टक्कर, 3 युवकों की मौत; एक युवक की हालत गंभीर
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों युवक उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे. बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:02 AM IST
कन्नौज: जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवारों को कुचल दिया. हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. जबकि चौथे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक से चारों युवक उछलकर 15-20 मीटर दूर जा गिरे. बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं.
जानकारी के मुताबिक यह हादसा कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात का है. बाइक पर एक ही गांव के रहने वाले चार दोस्त सवार थे और सभी एक साथ जा रहे थे. चारों युवक अगौस गांव के रहने वाले थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब टक्कर हुई तो थार की रफ्तार करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों युवक उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे. बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर युवकों के शव बिखर गए. हादसे में मनीष कुमार (28) वेद प्रकाश (40) और विजेंद्र (35) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. उसे कानपुर रेफर किया गया है.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एक तरफ तीन घरों में मातम पसरा है, तो दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल युवक जिंदगी की जंग लड़ रहा है.
डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिलीप सिंह ने बताया देर रात चार लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें तीन ब्रॉड डेड थे. एक गंभीर रूप से घायल था, जिसकी हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया है.
तीनों मृतक के परिजनों में से एक मृतक के भाई रघुवीर सिंह ने बताया कि वह लोग देर रात 11:30 बजे घर से बाहर निकले थे. हमें सुबह उनके हादसे की सूचना मिली है.
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