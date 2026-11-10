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कन्नौज में बेकाबू THAR ने बाइक को मारी टक्कर, 3 युवकों की मौत; एक युवक की हालत गंभीर

कन्नौज में बेकाबू THAR ने बाइक को मारी टक्कर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कन्नौज: जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवारों को कुचल दिया. हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. जबकि चौथे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक से चारों युवक उछलकर 15-20 मीटर दूर जा गिरे. बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं.

जानकारी के मुताबिक यह हादसा कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात का है. बाइक पर एक ही गांव के रहने वाले चार दोस्त सवार थे और सभी एक साथ जा रहे थे. चारों युवक अगौस गांव के रहने वाले थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब टक्कर हुई तो थार की रफ्तार करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी.