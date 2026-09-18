ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत, दो घायल

घटना के बाद कुछ समय तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर पानी में पड़े लोगों पर गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी. हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई.

मृतक विकास कुमार के चाचा अरुण चौधरी ने बताया कि तीनों युवक किसी काम से अपने गांव से मोहनिया की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बघीनी और बहदुरा गांव के बीच नटीनिया माई के समीप सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क के किनारे पानी में जा गिरे.

मृतकों की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र के बघीनी गांव निवासी विकास कुमार उर्फ विकास चौधरी (पिता- स्वर्गीय अवधेश चौधरी), बिट्टू कुमार (उम्र- करीब 18 वर्ष, पिता- रामाशंकर चौधरी) और दिलखुश राय (उम्र- करीब 16 वर्ष, पिता- जैनुद्दीन राय) के रूप में हुई है. अपनों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सूचना मिलने के बाद मोहनिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शवों का पंचनामा तैयार करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, हादसे में घायल बताए जा रहे दो लोगों को इलाज के लिए मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस और स्थानीय का बयान (ETV Bharat)

मुआवजे की मांग

हादसे के बाद मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा देने की मांग की है.परिजनों का कहना है कि अचानक हुए इस हादसे से परिवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. इस संबंध में मोहनिया के प्रभारी एसडीपीओ दयानंद कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

''दो बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई है. इस सड़क दुर्घटना में मोहनिया थाना क्षेत्र के बघीनी गांव के तीन लोगों की मौत हुई है. हादसे में दो अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में कराया जा रहा है. पुलिस दुर्घटना में शामिल दोनों बाइकों और घटनास्थल की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद दुर्घटना से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है.''- दयानंद कुमार, प्रभारी डीएसपी, मोहनिया

ये भी पढ़ें :-

यात्रियों से भरी बस बेली रोड पर हुई बेकाबू, दूसरे लेन में जाकर कई वाहनों में मारी टक्कर

पटना का अटल पथ; डेथ रोड के नाम से है मशहूर.. यहां जरा सी गलती और मिलती है मौत!

'मौत का कुआं' बना बिहार का ये हाईवे, सरकार भी फोर लेन की घोषणा कर भूली