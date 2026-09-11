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जोधपुर में दर्दनाक हादसा, रामदेवरा जा रहे 3 जातरुओं को कैंपर ने कुचला, मौके पर मौत

नत्थासर तेना निवासी तीनों युवक गुरुवार रात 10 बजे रामदेवरा के लिए निकले थे, लेकिन कुछ देर बाद ही हादसा हो गया.

शेरगढ़ थाना
शेरगढ़ थाना (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 11:17 AM IST

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Updated : September 11, 2026 at 12:57 PM IST

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जोधपुर : गुरुवार रात को शेरगढ़ थाना क्षेत्र में रामदेवरा के लिए जा रहे तीन जातरुओं की सड़क हादसे में मौत हो गई. तीनों मृतक शेरगढ़ के तेना के रहने वाले थे. घटना की जानकारी मिलने पर थानाधिकारी खेताराम सियोल मौके पर पहुंचे. शवों को शेरगढ़ अस्पताल ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलने पर मृतकों के परिजन भी एकत्र हो गए.

थानाधिकारी सियोल ने बताया कि भूंगरा गांव की सरहद पर यह हादसा हुआ है. नत्थासर तेना निवासी मेघवाल समाज के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई. पैदल जा रहे तीन युवकों को पीछे से कैंपर चालक ने टक्कर मारी थी. कैंपर चालक को हिरासत में ले लिया है. मृतकों की पहचान महेश पुत्र चंद्राराम, अंबाराम पुत्र कुंभाराम और भानाराम पुत्र अनोपाराम के रूप में हुई है.

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रात को ही निकले थे पैदल : नत्थासर तेना निवासी तीनों युवक गुरुवार रात 10 बजे रामदेवरा के लिए निकले थे, लेकिन कुछ देर बाद मेगा हाईवे पर अनियंत्रित कैंपर ने उनको चपेट में ले लिया. हादसे में मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी. सुबह परिजनों को आक्रोशित भीड़ थाने के आगे जमा हो गई. परिजन कार्रवाई की मांग करते हुए जमा हो गए. कैंपर चालक को हिरासत में ले लिया है. परिजनों से वार्ता हो रही है. इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

8 सितंबर को भी हुआ था हादसा : 8 सितंबर को आगोलाई से आगे हुलसेसर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से उसमें सवार करीब 14 लोग घायल हो गए थे. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. सभी रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे. इस दौरान आगोलाई के पास ट्रक को ओवरटेक करते समय ट्रॉली पलट गई थी.

Last Updated : September 11, 2026 at 12:57 PM IST

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ROAD ACCIDENT IN JODHPUR
THREE PILGRIMS CRUSHED TO DEATH
जोधपुर में तीन जातरुओं को कुचला
जोधपुर में सड़क हादसा
THREE CRUSHED TO DEATH IN JODHPUR

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