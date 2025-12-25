एम्बुलेंस और कार की भीषण भिड़ंत, दो की मौके पर मौत, एयर बैग के खुलने से बचे कार सवार
जोधपुर में नागौर हाईवे पर एक एम्बुलेंस और कार की भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई.
Published : December 25, 2025 at 11:54 AM IST
जोधपुर : जिले के खेड़ापा थानान्तर्गत नागौर हाईवे पर बुधवार रात हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. घटना रातड़ी चौराहे के पास हुई, जिसमें एम्बुलेंस व कार की भिड़ंत हुई थी. इसमें एम्बुलेंस सवार महिला और चालक की मृत्यु हो गई, जबकि कार के एयर बैग खुलने से उसके यात्री सुरक्षित रहे. पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
खेड़ापा थाने के एएसआइ मनोहर सिंह ने बताया कि नागौर की तरफ से एक निजी एम्बुलेंस मरीज को लेकर जोधपुर आ रही थी, जिसमें सात लोग थे. रातड़ी चौराहे के पास पहुंचने पर जोधपुर से नागौर की तरफ जा रही गुजरात नंबर की कार से एम्बुलेंस की आमने-सामने भिड़ंत गई. इसमें दो लोगों की मौके पर भी मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग फंस गए. महिला व चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर घायल हो गए.
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आस-पास के लोगों की मदद से सभी लोगों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला. घटना में एम्बुलेंस चालक और एक महिला की मौत हो गई, जबकि नागौर के बासनी निवासी अलमारा (25) पत्नी हेदर अली, शौकत अली (50) पुत्र हाजी सद्दीक, हैदर अली (30) पुत्र लियाकत अली व एक अन्य को बावड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जोधपुर जोधपुर भेजा गया. एसडीएम अस्पताल में सभी का उपचार चल रहा है.
एयर बैग खुलने से जान बची, मौके से निकले : गुजरात नम्बर की कार में सवार लोगों को गंभीर चोट आने की जानकारी नहीं है. खेड़ापा पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार में सवार सभी लोग निकल गए थे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि कार के सभी एयर बैग खुलने से इसमें सवार यात्रियों की जान बच गई, घटना के बाद वो निकल गए.