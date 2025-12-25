ETV Bharat / state

एम्बुलेंस और कार की भीषण भिड़ंत, दो की मौके पर मौत, एयर बैग के खुलने से बचे कार सवार

जोधपुर : जिले के खेड़ापा थानान्तर्गत नागौर हाईवे पर बुधवार रात हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. घटना रातड़ी चौराहे के पास हुई, जिसमें एम्बुलेंस व कार की भिड़ंत हुई थी. इसमें एम्बुलेंस सवार महिला और चालक की मृत्यु हो गई, जबकि कार के एयर बैग खुलने से उसके यात्री सुरक्षित रहे. पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. खेड़ापा थाने के एएसआइ मनोहर सिंह ने बताया कि नागौर की तरफ से एक निजी एम्बुलेंस मरीज को लेकर जोधपुर आ रही थी, जिसमें सात लोग थे. रातड़ी चौराहे के पास पहुंचने पर जोधपुर से नागौर की तरफ जा रही गुजरात नंबर की कार से एम्बुलेंस की आमने-सामने भिड़ंत गई. इसमें दो लोगों की मौके पर भी मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग फंस गए. महिला व चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर घायल हो गए. पढ़ें. चालक को झपकी आने से पलटी कार, दो की मौत, 8 गंभीर घायल