जींद में दो ट्रकों की टक्कर, राजस्थान के ट्रक चालक की मौत, परिचालक घायल

Road accident in Jind: जींद में दो ट्रकों की टक्कर हो गई. हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई. जबकी परिचालक घायल हो गया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 28, 2026 at 6:27 PM IST

जींद: जुलाना के किलाजफरगढ़ गांव के पास एनएच-152डी पर सड़क हादसा हो गया. दो ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही जुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब साढ़े नौ बजे राजस्थान से पंजाब की ओर जा रहा एक ट्रक किलाजफरगढ़ टोल प्लाजा के पास पहुंचा.

जींद में दो ट्रकों की टक्कर: मिली जानकारी के मुताबिक किसी वजह से चालक ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी. इस दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे दूसरे ट्रक ने पहले ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाले ट्रक के केबिन के परखच्चे उड़ गए. हादसे में पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक की मौत हो गई. जो राजस्थान का रहने वाला था.

ट्रक चालक की मौत, परिचालक घायल: मौके पर मौजूद लोगों ने चालक और परिचालक दोनों को केबिन से बाहर निकाला. ट्रक परिचालक गंभीर रूप से घायल है. जिसका इलाज जींद के सामान्य अस्पताल में जारी है. सूचना मिलने पर जुलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जींद के सामान्य अस्पताल भेज दिया है.

