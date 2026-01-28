ETV Bharat / state

जींद में दो ट्रकों की टक्कर, राजस्थान के ट्रक चालक की मौत, परिचालक घायल

जींद: जुलाना के किलाजफरगढ़ गांव के पास एनएच-152डी पर सड़क हादसा हो गया. दो ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही जुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब साढ़े नौ बजे राजस्थान से पंजाब की ओर जा रहा एक ट्रक किलाजफरगढ़ टोल प्लाजा के पास पहुंचा.

जींद में दो ट्रकों की टक्कर: मिली जानकारी के मुताबिक किसी वजह से चालक ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी. इस दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे दूसरे ट्रक ने पहले ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाले ट्रक के केबिन के परखच्चे उड़ गए. हादसे में पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक की मौत हो गई. जो राजस्थान का रहने वाला था.