जींद में खेत में पलटी रोडवेज बस, 18 यात्री घायल, कार को बचाते वक्त अनियंत्रित हुई बस
Road accident in Jind: मोहनगढ़ खटकड़ गांव के पास रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई. हादसे में 18 यात्री घायल हो गए.
Published : January 16, 2026 at 5:43 PM IST
जींद: शुक्रवार को जींद में सड़क हादसा हो गया. मोहनगढ़ खटकड़ गांव के पास कार को बचाने चक्कर में रोडवेज बस खेतों में पलट गई. हादसे में 18 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है. उचाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जींद में रोडवेज बस खेत में पलटी: मांडी गांव से रोडवेज की बस शुक्रवार को लगभग 55 यात्री लेकर लोकल रूट से जिला मुख्यालय बस अड्डे पर आ रही थी. गांव मोहनगढ़-खटकड़ टी प्वाइंट पर बस के आगे अचानक कार आ गई. टक्कर से बचने के लिए बस चालक ने ब्रेक लगाए, तो बस सडक़ किनारे खेत में पलट गई. जिसके बाद पीछे से आ रहे दूसरे वाहन सवार लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस तथा एंबुलेंस को दी.
हादसे में 18 यात्री घायल: स्थानीय लोगों ने घायल यात्रियों को नागरिक अस्पताल पहुंचा. करीब 18 यात्रियों को चोटें आई हैं. जिसमें कुछ को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे गई है. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया. बस के चालक अमरजीत ने बताया कि बस अपने सीधे रूट पर आ रही थी. गांव खटकड़ की तरफ से कार अचानक टी प्वाइंट पर आ गई. अगर कार से बस की टक्कर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. टक्कर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.
उचाना पुलिस मामले की जांच में जुटी: उचाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया था. मामले की जांच की जा रही है.
