जींद में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, दंपति की मौत, बच्ची समेत तीन घायल

जींद: गुरुवार सुबह ईंटल खुर्द गांव के पास एक कार अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में कार सवार पति व पत्नी की मौत हो गई, जबकि बच्ची और दो फोटोग्राफर घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी संदीप कुमार और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों के शवों को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है.

जींद में सड़क हादसा, दंपति की मौत: मिली जानकारी के मुताबिक विवाह समारोह में शामिल होकर कार सवार 6 लोग वापस करनाल की तरफ जा रहे थे. जैसे ही उनकी कार ईंटल खुर्द गांव के पास बरवाला रोड पर पहुंची, तो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. घटना का जैसे ही आसपास लोगों को पता चला, तो वो मौके पर पहुंचे और कार से घायलों को निकाल कर उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया.

हादसे में तीन घायल: चिकित्सकों ने गांव मुनक निवासी 35 वर्षीय अजय व उसकी पत्नी 30 वर्षीय सोनिया को मृत घोषित कर दिया. अजय की एक वर्षीय बच्ची व अन्य तीन व्यक्ति जो फोटोग्राफर थे, उनका उपचार किया जा रहा है. घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम को लेकर कागजी कार्रवाई की.