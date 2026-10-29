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चिड़ावा में दर्दनाक हादसा : थार ने बाइक सवार लोगों को कुचला, तीन की मौत

मौके पर विरोध करते लोग ( Source : Local Person )

झुंझुनू : जिले के चिड़ावा कस्बे में कोपरिया कुआं के पास मंगलवार रात को हिट एंड रन का मामला सामने आया. थार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई. तीनों मृतक सुल्ताना का बास के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया. डीएसपी गौरव गुर्जर ने बताया कि घटना के बाद मौके पर लोगों ने विरोध किया है. मामले में कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. गुरुवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

सुलताना का बास निवासी राजेश सैनी (45) पुत्र महेंद्र सैनी, ओमप्रकाश सैनी (58) पुत्र इंद्र सिंह सैनी और अशोक पुत्र रामकुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुलताना का बास से कोपरिया कुआं की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान कोपरिया कुआं के पास सामने से आ रही एक काली थार गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. ​टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद तुरंत निजी वाहन की मदद से उन्हें बाइपास स्थित डीएसएम हॉस्पिटल पहुंचाया गया.