चिड़ावा में दर्दनाक हादसा : थार ने बाइक सवार लोगों को कुचला, तीन की मौत
तीनों मृतक सुल्ताना का बास के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
Published : October 29, 2026 at 6:45 AM IST
झुंझुनू : जिले के चिड़ावा कस्बे में कोपरिया कुआं के पास मंगलवार रात को हिट एंड रन का मामला सामने आया. थार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई. तीनों मृतक सुल्ताना का बास के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया. डीएसपी गौरव गुर्जर ने बताया कि घटना के बाद मौके पर लोगों ने विरोध किया है. मामले में कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. गुरुवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.
सुलताना का बास निवासी राजेश सैनी (45) पुत्र महेंद्र सैनी, ओमप्रकाश सैनी (58) पुत्र इंद्र सिंह सैनी और अशोक पुत्र रामकुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुलताना का बास से कोपरिया कुआं की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान कोपरिया कुआं के पास सामने से आ रही एक काली थार गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद तुरंत निजी वाहन की मदद से उन्हें बाइपास स्थित डीएसएम हॉस्पिटल पहुंचाया गया.
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डॉक्टरों ने जांच के बाद राजेश सैनी और ओमप्रकाश सैनी को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल अशोक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां जांच के बाद उसकी मौत हो गई. इसके बाद शवों को चिड़ावा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल पर एकत्रित ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया.
आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम किया रास्ता : घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया और पुलिस की समझाइश के बाद भी ग्रामीण जाम नहीं खोल रहे. ग्रामीण आरोपी थार के चालक की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मौके पर चिड़ावा पालिकाध्यक्ष सुमित्रा सैनी, ओबीसी आयोग सदस्य पवन मावंडिया, सैनी समाज संस्था जिलाध्यक्ष राजेश सैनी ने चिड़ावा पुलिस थानाप्रभारी लक्ष्मीचंद वर्मा से मांग की है कि आरोपी को तुरंत पकड़ा जाए.
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स्थिति को देखते हुए डीएसपी गौरव गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपी कार चालक के खिलाफ कार्रवाई करने बात कही. दोनों मृतकों के शव चिड़ावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. मृतक राजेश सैनी खेती-बाड़ी करते थे, जिनके परिवार में 14 साल का एक लड़का और 10 साल की एक लड़की है. वहीं, दूसरे मृतक ओमप्रकाश सैनी मजदूरी का काम करते थे और उनके दो बेटे हैं, जो कि शादीशुदा हैं.