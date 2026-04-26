जानवर को बचाने के चक्कर में पलटी कार, भजन संध्या से लौट रहे तीन दोस्तों की मौत
चार दोस्त एक भजन संध्या के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. वहां से लौटते समय ये हादसा हुआ.
Published : April 26, 2026 at 12:30 PM IST
झुंझुनूं : जिले में शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन ली. झुंझुनूं-मंड्रेला रोड पर ईसरपुरा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया है.
भजन संध्या से लौट रहे थे चारों दोस्त : जानकारी के अनुसार, झुंझुनू शहर निवासी चार दोस्त सोनासर स्थित 'हीरा की ढाणी' में आयोजित एक भजन संध्या के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच जब वे कार्यक्रम से वापस झुंझुनूं शहर लौट रहे थे, तभी मंड्रेला रोड पर ईसरपुरा के पास अचानक सड़क पर एक आवारा पशु आ गया. पशु को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और कई पलटी खाते हुए सड़क किनारे जा गिरी.
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मृतकों और घायल की पहचान : हादसे की सूचना मिलते ही धनूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी संजय गौतम ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान सुनील शुक्ला (33) निवासी चोमालो का मोहल्ला, झुंझुनू, गौरव सैनी (21) निवासी रानी सती मंदिर के पास, झुंझुनू, विजय ढांड निवासी झुंझुनू शहर के रूप में हुई है. हादसे में कार चालक जितेंद्र वालिया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल झुंझुनूं के निजी अस्पताल ले जाया गया. यहां से डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर (SMS) रेफर कर दिया है.
मोर्चरी में रखवाए शव : घटना के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ी को हटवाया और आवागमन सुचारू किया. तीनों मृतकों के शवों को झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल (BDK Hospital) की मोर्चरी में रखवाया गया है. SHO संजय गौतम ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि सड़क पर अचानक पशु आने के कारण चालक गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा. गाड़ी की रफ्तार अधिक होने के कारण वह कई बार पलटी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ.