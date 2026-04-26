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जानवर को बचाने के चक्‍कर में पलटी कार, भजन संध्या से लौट रहे तीन दोस्तों की मौत

क्षतिग्रस्त गाड़ी ( धनूरी थाना पुलिस )

झुंझुनूं : जिले में शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन ली. झुंझुनूं-मंड्रेला रोड पर ईसरपुरा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया है. ​भजन संध्या से लौट रहे थे चारों दोस्त : ​जानकारी के अनुसार, झुंझुनू शहर निवासी चार दोस्त सोनासर स्थित 'हीरा की ढाणी' में आयोजित एक भजन संध्या के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच जब वे कार्यक्रम से वापस झुंझुनूं शहर लौट रहे थे, तभी मंड्रेला रोड पर ईसरपुरा के पास अचानक सड़क पर एक आवारा पशु आ गया. पशु को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और कई पलटी खाते हुए सड़क किनारे जा गिरी. पढे़ं. लालसोट मेघा हाईवे पर सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, 15 घायल, 4 की हालत गंभीर