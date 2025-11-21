ETV Bharat / state

झालावाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा: तीर्थ स्थल से दर्शन कर लौट रहे मामा की मौत, भांजा गंभीर रूप से घायल

सड़क हादसे में मामा की मौत, भांजा गंभीर रूप से घायल ( फोटो ईटीवी भारत झालावाड़ )