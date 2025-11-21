झालावाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा: तीर्थ स्थल से दर्शन कर लौट रहे मामा की मौत, भांजा गंभीर रूप से घायल
Published : November 21, 2025 at 10:37 AM IST
झालावाड़ : जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामखेड़ा बालाजी से दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार मामा- भांजे को अज्ञात कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद दोनों गंभीर घायलों को पचार के लिए मनोहर थाना के प्राथमिक चिकित्सालय में ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झालावाड़ रेफर किया गया था. घायलों की स्थिति चिंताजनक होने के कारण जिला अस्पताल से उन्हें कोटा के लिए रेफर किया गया था. जहां इलाज के दौरान मामा बलराम की तड़के मौत हो गई.
वहीं हादसे में जख्मी भांजे सूरज का आईसीयू में उपचार चल रहा है. मनोहरथाना थाना एएसआई छोटूलाल ने बताया कि मध्य प्रदेश निवासी मामा-भांजे बाइक पर सवार होकर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामखेड़ा बालाजी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. यहां से लौटते समय अकलेरा मनोहरथाना के बीच झिरी गांव में बाइक सवार बलराम तथा सूरज को अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी.
हादसे के बाद दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए जिन्हें उपचार के लिए मनोहर थाना के प्राथमिक चिकित्सालय में लाया गया जहां से उन्हें कोटा रेफर किया गया था. इलाज के दौरान बलराम की मौत हो गई है. वही भांजे सूरज का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है. उन्होंने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. इधर फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी हुई है. वहीं अज्ञात कार चालक का पता लगाने के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल जा रहा है. पुलिस ने मौके से कार व बाइक को जप्त कर लिया है.