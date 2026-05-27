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दो बाइकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत, दो युवकों की मौत, बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे

दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक महिला का उपचार जारी है.

झालरापाटन थाना की घटना
झालरापाटन थाना की घटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 2:29 PM IST

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झालावाड़ : झालरापाटन-कोटा हाईवे पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. वहीं, एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे बाद में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

झालरापाटन थाना पुलिस के एएसआई श्याम सुंदर ने बताया कि झालरापाटन के निकट स्थित हाईवे पर दो बाइकों की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची व घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक महिला का उपचार जारी है. उन्होंने बताया कि कोटा के आलनियां निवासी शोभा किसी परिचित खुमान सिंह के साथ झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध स्थल रामकुंड बालाजी के दर्शन करने पहुंची थी.

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दर्शन करके लौटते समय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के समीप सामने से आ रही बाइक से टकरा गई. इस हादसे में पिपलिया गरोठ निवासी महावीर खुमान सिंह की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार शोभा बाई गंभीर रूप से घायल हो गई. उन्होंने बताया कि घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि दोनों मृतकों के परिजनों के पर्चा बयान लेने की कार्रवाई की जा रही है. एएसआई ने बताया कि महावीर फर्नीचर का काम करता था और हाईवे से झालरापाटन की ओर आ रहा था. इसी दौरान यह हादसा हो गया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

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बाइकों की आमने सामने भिड़ंत
ROAD ACCIDENT IN JHALAWAR
YOUTHS DEAD IN BIKES COLLISION
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