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पाताल पीर के पास दर्दनाक हादसा, ब्रेक फेल बस ने दर्शनार्थियों को कुचला, 4 की मौत

सरोला थाना प्रभारी बुद्धराम ने बताया कि कैथून से दर्शनार्थियों का दल निजी बस लेकर भीमसागर के निकट स्थित पाताल पीर दर्शनीय स्थल पर आया था. इसी दौरान रामगंज मंडी सुकेत निवासी रोड से पहुंचे करीब 8 श्रद्धालुओं को निजी बस ने कुचल दिया. बस का ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस अनियंत्रित होकर दर्शनार्थियों के बीच जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

झालावाड़ : सरोला थाना क्षेत्र में दर्शनीय स्थल पाताल पीर के समीप एक दर्दनाक हादसा में 4 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 4 लोग घायल हैं. शनिवार रात को कैथून से दर्शन के लिए आए श्रद्धालु से भरी निजी बस ने सड़क किनारे चल रहे करीब 8 दर्शनार्थियों को कुचल दिया. हादसे का कारण निजी बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सात लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया. यहां इलाज के दौरान 3 अन्य युवकों ने दम तोड़ दिया.

थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में रामगंज मंडी निवासी दर्शनार्थी अब्दुल हमीद की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, सात गंभीर घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया. उपचार के दौरान रेहान, अल्फेज और तालिब ने भी दम तोड़ दिया. शेष घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. चिकित्सक उनकी हालत पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त निजी बस को अपने कब्जे में ले लिया है. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह बस के ब्रेक फेल होना सामने आया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग : वहीं, मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है. परिजनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है. परिजनों का कहना है कि हादसे में परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है. ऐसे में सरकार और प्रशासन को पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करनी चाहिए.

हनुमान बेनीवाल ने जताया खेद : हादसे को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया. उन्होंने लिखा कि झालावाड़ के पातला पीर धार्मिक स्थल के पास सड़क किनारे खड़े श्रद्धालुओं को बस से टक्कर मारे जाने से हुए दर्दनाक हादसे में रामगंजमंडी (कोटा) निवासी हामिद खान, तालिब, रेहान एवं कोटा निवासी अल्फेज के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. इस दुखद हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति दें. राजस्थान सरकार इस हादसे में दिवंगत हुए नागरिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करें व लापरवाह बस चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें.