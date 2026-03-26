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जांजगीर में गौवंशों को हाईवा ड्राइवर ने कुचला, हिरासत में आरोपी

जाजंगीर चांपा में एक ड्राइवर ने सड़क पर गौवंशों को कुचल दिया. इस घटना में 12 गौवंशों की मौत हो गई

Accident in Janjgir-Champa
जांजगीर चांपा में हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 3:31 PM IST

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जांजगीर चांपा:मुलमुला थाना क्षेत्र रेमंड मोड़ चौक के पास बैठी गौवंशों को तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने कुचला है. जिससे 12 गौवंशों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. हाईवा वाहन को जब्त कर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है. गौ वंशों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया है. इस घटना की पुष्टि जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने की है.

एसडीओपी ने दी जानकारी

एसडीओपी अकलतरा प्रदीप सोरी ने बताया कि बुधवार की रात मुलमुला थाना क्षेत्र के रेमण्ड तिराहा के पास झुंड में गौवंश बैठे हुए थे, इस बीच मुलमुला चौक तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार हाईवा चालक ने सभी गौवंशों को कुचलते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन हाइवा के नीचे मवेशी के फंस जाने के कारण ज्यादा दूर नहीं जा भाग पाया,मवेशियों को कुचलते हुए भागने का प्रयास कर रहे ड्राइवर को रुका देख घटना स्थल पर उपस्थित सुरेंद्र यादव ने उसे देख लिया. उसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मुलमुला पुलिस ने हाईवा चालक बंटी उर्फ़ नरोत्तम यादव को हिरासत में ले लिया है.

आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. हाईवा वाहन को जब्त किया गया. मृत गौ वंशों का आज गुरुवार को शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. जिसके बाद उनके शवों का अंतिम संस्कार किया गया है- प्रदीप सोरी, एसडीओपी, अकलतरा

आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं.

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