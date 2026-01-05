ETV Bharat / state

जालौर में अनियंत्रित होकर पलटी बस, 3 की मौत, यात्री शीशा तोड़कर कूदे

अनियंत्रित होकर पलटी स्लीपर बस ( Informer : Chhagan )

जिले के आहोर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात सांचौर से करौली जा रही निजी बस भीषण हादसे का शिकार हो गई. करीब 45 यात्रियों से भरी बस अगवरी गांव और गुड़ा बालोतान के बीच तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नीम के पेड़ से टकराने के बाद पलट गई. हादसे के वक्त अधिकांश यात्री नींद में थे, जिससे वे संभल नहीं पाए और बस में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. चीख-पुकार के बीच यात्रियों ने शीशे तोड़कर किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई. तीन की मौत : आहोर थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. बस को सीधा करने के लिए तीन क्रेनों की मदद ली गई, जिसके बाद घायलों को बाहर निकालकर आहोर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. बस के नीचे दबने से सांचौर के लियादरा गांव निवासी एक बुजुर्ग दंपती फगलूराम पुत्र हेमाराम 75 वर्ष और हुआ देवी 65 की मौके पर ही मौत हो गई. अस्पताल में उपचार के दौरान अमृतलाल पुत्र खिलाड़ी लाल ने भी दम तोड़ दिया. पुलिस के अनुसार हादसे में 13 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है और जरूरत पड़ने पर कुछ को रेफर किया जा सकता है.