जालौन में नहर में कार गिरने से चाचा-भतीजे की मौत, मिर्जापुर में ट्रॉली पलटने से दो किशोरों की जान गयी
थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बाइक सवार घायल दंपती का इलाज चल रहा है.
जालौन: जिले के कोटरा थाना क्षेत्र में बुधवार के दिन सड़क हादसे में कार सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गई. वहीं कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए.
मोटरसाइकिल से टकराई थी कार: थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने बताया कि कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पचीपुरा निवासी जितेंद्र सिंह (50) और इंद्रपाल सिंह (55) बुधवार सुबह करीब चार बजे टाटा पंच कार से पथरी की दवा लेने कोटरा आए थे. दवा लेने के बाद दोनों कार से वापस लौट रहे थे. 12 बजे के करीब कोटरा-ऐट मार्ग पर ग्राम करथरा मोड़ के पास कार जा रही थी. तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई.
कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी: बाइक पर कोटरा कस्बा के मोहल्ला गणेशगंज निवासी रियाज मिर्जा अपनी पत्नी के साथ सवार थे. टक्कर में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर भीड़ जुटने पर कार चालक घबरा गया और तेज रफ्तार में वाहन लेकर आगे बढ़ गया. कुछ ही दूरी पर बिनौरा नहर पुल के पास कार अनियंत्रित होकर हमीरपुर शाख नहर में जा गिरी.
गोताखोरों, क्रेन की मदद से कार बाहर निकाली गयी: सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. गोताखोरों और क्रेन की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद कार को नहर से बाहर निकाला गया. कार में फंसे दोनों लोगों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल उरई भेजा गया. वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोनों आपस में चाचा-भतीजे थे.
भतीजी की शादी बुधवार को थी: इंद्रपाल सिंह अयोध्या के लाल कोठी आश्रम की शाखा के ट्रस्टी थे, जबकि जितेंद्र सिंह गुर्जर खेती-किसानी करते थे. उन्होंने बताया कि जितेंद्र की भतीजी की शादी बुधवार को कोंच के शकुंलता पैलेस में होनी थी. थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बाइक सवार घायल दंपती का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
मिर्जापुर में सरिया लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो किशोर की मौत: सीओ सदर मुनेंद्र पाल ने बताया कि मिर्जापुर जनपद में सरिया से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो किशोर की दबकर मौत हो गई. दो अन्य लोगों ने ट्राली से कूदकर जान बचा ली. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया. हादसा पड़री थाना क्षेत्र के आमघाट गांव के पास हुआ. इस हादसे में संजय और अमन की सरिया के नीचे दबने के कारण मौके पर ही मौत हो गई. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम को भेजा गया है. फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है.
