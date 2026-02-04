ETV Bharat / state

जालौन में नहर में कार गिरने से चाचा-भतीजे की मौत, मिर्जापुर में ट्रॉली पलटने से दो किशोरों की जान गयी

जालौन: जिले के कोटरा थाना क्षेत्र में बुधवार के दिन सड़क हादसे में कार सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गई. वहीं कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए.

मोटरसाइकिल से टकराई थी कार: थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने बताया कि कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पचीपुरा निवासी जितेंद्र सिंह (50) और इंद्रपाल सिंह (55) बुधवार सुबह करीब चार बजे टाटा पंच कार से पथरी की दवा लेने कोटरा आए थे. दवा लेने के बाद दोनों कार से वापस लौट रहे थे. 12 बजे के करीब कोटरा-ऐट मार्ग पर ग्राम करथरा मोड़ के पास कार जा रही थी. तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई.

कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी: बाइक पर कोटरा कस्बा के मोहल्ला गणेशगंज निवासी रियाज मिर्जा अपनी पत्नी के साथ सवार थे. टक्कर में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर भीड़ जुटने पर कार चालक घबरा गया और तेज रफ्तार में वाहन लेकर आगे बढ़ गया. कुछ ही दूरी पर बिनौरा नहर पुल के पास कार अनियंत्रित होकर हमीरपुर शाख नहर में जा गिरी.

गोताखोरों, क्रेन की मदद से कार बाहर निकाली गयी: सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. गोताखोरों और क्रेन की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद कार को नहर से बाहर निकाला गया. कार में फंसे दोनों लोगों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल उरई भेजा गया. वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोनों आपस में चाचा-भतीजे थे.