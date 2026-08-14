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रॉन्ग साइड आ रही प्राइवेट बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत

दुर्घटना के बाद मौके पर खड़ी बस और क्षतिग्रस्त बाइक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : जयपुर ग्रामीण के शाहपुर थाना इलाके में रॉन्ग साइड आ रही एक प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया. मृतकों की पहचान शाहपुर निवासी बाबूलाल और कानाराम के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही शाहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. शाहपुरा थानाधिकारी रिया चौधरी के मुताबिक शाहपुरा के जयपुर-दिल्ली हाईवे स्थित मिडवे के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा एक निजी बस के गलत दिशा से आने के कारण हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान बाबूलाल बुनकर निवासी शाहपुरा और कानाराम धानका निवासी मैड़ के रूप में हुई है. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.