रॉन्ग साइड आ रही प्राइवेट बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत
शाहपुरा में पुलिया निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते हाईवे का ट्रैफिक सर्विस रोड से संचालित किया जा रहा है.
Published : August 14, 2026 at 11:54 AM IST
जयपुर : जयपुर ग्रामीण के शाहपुर थाना इलाके में रॉन्ग साइड आ रही एक प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया. मृतकों की पहचान शाहपुर निवासी बाबूलाल और कानाराम के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही शाहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
शाहपुरा थानाधिकारी रिया चौधरी के मुताबिक शाहपुरा के जयपुर-दिल्ली हाईवे स्थित मिडवे के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा एक निजी बस के गलत दिशा से आने के कारण हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान बाबूलाल बुनकर निवासी शाहपुरा और कानाराम धानका निवासी मैड़ के रूप में हुई है. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
पढे़ं. Kotputli Road Accident : दिल्ली-जयपुर हाईवे हरियाणा रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर, कई सवारियां हुईं घायल
पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बस चालक बस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया. स्थानीय लोगों के अनुसार निजी बस गलत दिशा से तेज गति में आ रही थी, जिसके चलते बाइक सवार बस की चपेट में आ गए. शाहपुरा में पुलिया निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते हाईवे का ट्रैफिक सर्विस रोड से संचालित किया जा रहा है. सर्विस रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ने से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और परिवहन विभाग की निगरानी के अभाव में निजी बस चालक दूसरी साइड की रोड पर गलत दिशा से तेज गति में बसें दौड़ाते हैं.