घाट की गुणी टनल में ट्रोले ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला, मौके पर मौत
जयपुर में बाइक सवार दो युवकों को ट्रोले ने कुचल दिया.
Published : November 23, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 1:48 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में रविवार को घाट की गुणी टनल में बाइक सवार दो युवकों को एक ट्रोले ने कुचल दिया. इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है. ट्रोला सवार वाहन छोड़कर भाग गया. इस हादसे के बाद टनल में और टनल के बाहर लंबा जाम लग गया. जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस और दुर्घटना थाना (पूर्व) पुलिस मौके पर पहुंची. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि दोनों युवक भरतपुर के रहने वाले हैं. एक का नाम मनवीर और दूसरे का नाम योगेश है.
पुलिस ने शवों को रखवाया मोर्चरी में : ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि घाट की गुणी टनल में एक तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी और दोनों युवकों को कुचल दिया. इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने जाम खुलवाकर दोनों शवों को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को भी साइड में करवाया गया है. मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है. उनके आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे. दुर्घटना थाना (पूर्व) पुलिस मामले की जांच कर रही है.
टनल में दुपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध : घाट की गुणी टनल में दुपहिया और तिपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक है. इसे लेकर टनल के आसपास चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं. पुलिस की ओर से समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है. बाइक सवार युवक कानोता की तरफ से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ आ रहे थे. टनल के मुहाने पर ही ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी. दोनों युवक गिर गए और ट्रोले के टायरों के नीचे आने से उनकी मौत ही गई.