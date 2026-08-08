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जोबनेर में पलटी स्कूली बच्चों से भरी बस, कार से टक्कर के बाद मची चीख-पुकार, 18 बच्चे घायल

जोबनेर थाना अधिकारी हनुमान सहाय के मुताबिक जोबनेर आसलपुर महला सड़क मार्ग पर सीमेंट फैक्ट्री के पास एक प्राइवेट स्कूल बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. दोनों वाहन अनियंत्रित होकर पलट गए. बस में बैठकर स्कूल जा रहे करीब 18 बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद बच्चों में चीख-पुकार का माहौल हो गया. आसपास के ग्रामीण भी दौड़कर मौके पर पहुंचे. सूचना मिलते ही जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से क्षतिग्रस्त बस के अंदर फंसे स्कूली बच्चों को बाहर निकाला गया.

जयपुर : जयपुर के जोबनेर इलाके में कार और स्कूल की बाल वाहिनी बस में जोरदार भिड़ंत होने से बड़ा हादसा हो गया. टक्कर के बाद दोनों वाहन पलट गए. स्कूल की बस में सवार करीब 18 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया. गंभीर घायल बच्चों को जयपुर रेफर किया गया है. हादसा जयपुर के जोबनेर आसलपुर महला मार्ग पर हुआ है.

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एंबुलेंस की सहायता से तुरंत घायलों को जोबनेर के सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. वहीं, करीब 6 गंभीर घायल बच्चों को जयपुर रेफर किया गया है. कार में सवार लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं. कार सवार लोग चित्तौड़ से खाटू श्यामजी दर्शन के लिए जा रहे थे. इस दौरान जोबनेर इलाके में जोबनेर-महला राजमार्ग पर हादसा हो गया. पुलिस ने घायलों का इलाज शुरू करवा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है. दुर्घटना किस वजह से हुई और किसकी लापरवाही रही, इस संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है.

ग्रामीणों के अनुसार शनिवार सुबह स्कूली बस गांव के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. इस दौरान रास्ते में जोबनेर महला मार्ग पर दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर पहुंचे. दोनों वाहन पलटे हुए थे. बस के अंदर बच्चे थे. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और क्षतिग्रस्त बस में फंसे बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. कड़ी मशक्कत करके बच्चों को बाहर निकाला गया. बच्चों के सिर, हाथ, पैर समेत अन्य जगह पर चोटें आई हैं. घायलों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद सड़क मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया.