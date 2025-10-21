ETV Bharat / state

भीषण सड़क हादसा : जमवारामगढ़ में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दो घायल

जयपुर : जिले के जमवारामगढ़ इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. मंगलवार सुबह अस्थल गांव के पास बाणगंगा नदी पर एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर घायल हो गए. हादसे में शामिल सभी लोग खवारानीजी गांव से लोडीपुरा पावटा की ओर जा रहे थे. रास्ते में अस्थल घुमाव पर उनकी बाइक अचानक स्लिप हो गई, जिससे यह भीषण दुर्घटना हुई.

तीन की मौके पर मौत : जमवारामगढ़ थाना प्रभारी सीता यादव ने बताया कि घटनास्थल पर स्थिति सामान्य है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. प्रारंभिक जांच में बाइक के फिसलने को हादसे का कारण माना जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में महिला, एक छोटी बच्ची और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस की सहायता से उपजिला अस्पताल जमवारामगढ़ पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया.