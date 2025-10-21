ETV Bharat / state

भीषण सड़क हादसा : जमवारामगढ़ में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दो घायल

जयपुर के जमवारामगढ़ इलाके में मंगलवार को बाइक स्लिप होने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई.

जमवारामगढ़ में भीषण सड़क हादसा
पुलिस जमवारामगढ़ में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025

जयपुर : जिले के जमवारामगढ़ इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. मंगलवार सुबह अस्थल गांव के पास बाणगंगा नदी पर एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर घायल हो गए. हादसे में शामिल सभी लोग खवारानीजी गांव से लोडीपुरा पावटा की ओर जा रहे थे. रास्ते में अस्थल घुमाव पर उनकी बाइक अचानक स्लिप हो गई, जिससे यह भीषण दुर्घटना हुई.

तीन की मौके पर मौत : जमवारामगढ़ थाना प्रभारी सीता यादव ने बताया कि घटनास्थल पर स्थिति सामान्य है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. प्रारंभिक जांच में बाइक के फिसलने को हादसे का कारण माना जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में महिला, एक छोटी बच्ची और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस की सहायता से उपजिला अस्पताल जमवारामगढ़ पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया.

पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे : सूचना मिलते ही जमवारामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने तीनों मृतकों-पुरुष, महिला और बच्ची का उपजिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया. घटना की जानकारी मिलते ही विधायक महेंद्र पाल मीणा भी उपजिला अस्पताल जमवारामगढ़ पहुंचे.

उन्होंने हादसे की विस्तृत जानकारी ली और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. विधायक ने अधिकारियों से कहा कि घायलों के परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई. मृतक परिवार खवारानीजी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, यह परिवार किसी निजी काम से पावटा लोडीपुरा जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया.

