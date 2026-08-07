तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर तीन बार पलटी, टायर फटा, 2 की मौत
सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ था. अंदेशा जताया जा रहा है कि इस कारण हादसा हुआ हो.
Published : August 7, 2026 at 11:05 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर के बगरू इलाके में गुरुवार देर रात को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बगरू इलाके में अजमेर हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. तीन बार पलटी खाने पर कार के परखच्चे उड़ गए और टायर फट गया. हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मामले की जानकारी मिलते ही बगरू थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा टीम सहित मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया. मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.
बगरू थाने के हेड कांस्टेबल भंवरलाल के मुताबिक गुरुवार देर रात को बगरू इलाके में अजमेर हाईवे पर दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में श्रीमाधोपुर निवासी 21 वर्षीय अमन और सीकर निवासी 24 वर्षीय रेवती की मौत हुई है. वहीं, उनका साथी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने गंभीर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. वहीं, मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. हाईवे पर लंबा जाम खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने जाम को खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया.
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पुलिस के अनुसार कार में तीन लोग सवार थे, जो जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहे थे. इस दौरान बगरू थाना इलाके में बड़ के बालाजी के पास जयपुर अजमेर हाईवे पर हादसा हो गया. सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ था. अंदेशा जताया जा रहा है कि ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी के पानी में जाते ही पानी उछलकर शीशे पर आ गया. अचानक कुछ नहीं दिखाई देने पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी दो से तीन बार पलटी खा गई.
डिवाइडर के पास पलटी खाई हुई कार में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला गया. तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे अमन और रेवती को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, एक युवक को गंभीर घायल अवस्था में भर्ती करवाया गया. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बगरू सीएचसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. क्षतिग्रस्त कार को थाना परिसर में रखवाया गया है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने का भी प्रयास किया जा रहा है.