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तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर तीन बार पलटी, टायर फटा, 2 की मौत

दुर्घटनाग्रस्त कार ( जयपुर पुलिस )

जयपुर : राजधानी जयपुर के बगरू इलाके में गुरुवार देर रात को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बगरू इलाके में अजमेर हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. तीन बार पलटी खाने पर कार के परखच्चे उड़ गए और टायर फट गया. हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मामले की जानकारी मिलते ही बगरू थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा टीम सहित मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया. मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. बगरू थाने के हेड कांस्टेबल भंवरलाल के मुताबिक गुरुवार देर रात को बगरू इलाके में अजमेर हाईवे पर दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में श्रीमाधोपुर निवासी 21 वर्षीय अमन और सीकर निवासी 24 वर्षीय रेवती की मौत हुई है. वहीं, उनका साथी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने गंभीर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. वहीं, मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. हाईवे पर लंबा जाम खुलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने जाम को खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया. पढ़ें. बीकानेर में भीषण सड़क हादसा: कार और डंपर की आमने-सामने भिड़ंत में 4 लोगों की मौत