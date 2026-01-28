ETV Bharat / state

हार्ट पेशेंट को ला रही एम्बुलेंस पलटी, मरीज सहित दो की मौत, चार घायल

जयपुर में करधनी थाना इलाके की घटना, पुलिस पहुंची मौके पर घायलों को पहुंचाया अस्पताल.

एम्बुलेंस पलटने से दो की मौत
एम्बुलेंस पलटने से दो की मौत
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 6:42 AM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में मंगलवार रात को एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस पलट गई. हादसे में मरीज सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घायलों में एम्बुलेंस का चालक, नर्सिंग स्टाफ और मरीज के परिजन शामिल हैं. मृतकों के शवों को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. यह घटना करधनी थाना इलाके में अजमेर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की है. जयपुर (पश्चिम) एक्सीडेंट थाना पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.

चौमूं से मानसरोवर ले जा रहे थे मरीज को : एक्सीडेंट थाना (पश्चिम) के एएसआई रघुनंदन शर्मा ने बताया कि गुढ़ागौड़जी (झुंझुनू) निवासी सिराजुद्दीन का चौमूं के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था. उसे कार्डियक संबंधी समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. हालत गंभीर होने के कारण मरीज को एम्बुलेंस से मानसरोवर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था. राष्ट्रीय राजमार्ग पर निवारू रोड के पास तेज रफ्तार के कारण एम्बुलेंस बेकाबू होकर पलट गई. इस हादसे में सिराजुद्दीन और छोटे भाई फिरोज अली की मौत हो गई.

सात लोग सवार थे एम्बुलेंस में : उन्होंने बताया कि हादसे के समय एम्बुलेंस में सात लोग सवार थे. एम्बुलेंस पलटने से चालक प्रकाश, नर्सिंगकर्मी वेदप्रकाश और दो अन्य लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद घायलों को पास ही स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया. मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया. मौके पर पहुंची करधनी थाना पुलिस और एक्सीडेंट थाना (पश्चिम) पुलिस ने क्षतिग्रस्त एम्बुलेंस को साइड में करवाया और यातायात सुचारु करवाया.

डिप्टी सीएम ने पोस्ट कर जताया दुख : उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जयपुर में एक एंबुलेंस की भीषण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें. हादसे में घायल हुए नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं.

