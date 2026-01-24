ETV Bharat / state

पहले युवती की गाड़ी को मारी टक्कर, भागने की फिराक में SUV ने युवक को कुचला

जयपुर में बेलगाम रफ्तार की चपेट में आए बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई.

जीप ने युवक को कुचला
जीप ने युवक को कुचला (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

January 24, 2026

January 24, 2026

जयपुर : राजधानी जयपुर में शनिवार को एक बार फिर बेलगाम रफ्तार का कहर नजर आया. जालूपुरा थाना इलाके के जयंती मार्केट में तेज रफ्तार एसयूवी चालक ने टक्कर मारकर कई लोगों को जख्मी कर दिया. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी में सवार दो युवकों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में भिजवा दिया है. वहीं, घटना से जुड़ी अग्रिम पड़ताल शुरू कर दी है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गहरा रोष है. स्थानीय लोगों ने इस मामले में पुलिस से जल्द से जल्द जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है.

एक के बाद एक टक्कर : जालूपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह ने बताया कि हादसे की वजह बनी एसयूवी रेंट पर ली गई थी, जिसे फतेहपुर निवासी मनीष कुमार जाट चला रहा था. दोपहर 12:30 के करीब उसने कुसुम नाम की युवती के गाड़ी को टक्कर मारी, इसके बाद वह मौके से भागने की फिराक में था. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के दौरान उसने बाइक सवार फैजान पुत्र अब्दुल करीम को गाड़ी से कुचल दिया. हादसे के बाद फैजान को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से गाड़ी चालक मनीष और उसके साथी अनुराग को डिटेन किया है. साथ ही गाड़ी को जब्त कर लिया गया है. इस दुर्घटना से जुड़ी गहन पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है.

हवा सिंह, थाना प्रभारी , जालूपुरा (ETV Bharat Jaipur)

सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने : राजधानी जयपुर के जयंती बाजार इलाके में हुई इस दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस वीडियो में साफ नजर आता है कि कैसे सामान्य आवाजाही वाले चौराहे पर अचानक तेज रफ्तार गाड़ी पहुंचती है और रास्ते से गुजर रहे युवक को अपनी चपेट में ले लेती है. इसके बाद आसपास से गुजर रहे लोग गाड़ी के नजदीक पहुंचकर युवक को नीचे से निकालते हैं.

