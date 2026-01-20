ETV Bharat / state

NH-48 पर चंदवाजी के पास दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से भिड़ी कार, तीन लोगों की मौत

दुर्घटनाग्रस्त कार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की बताई जा रही है. हादसे के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया. कार सवार लोगों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

जयपुर : राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर जयपुर जिले के चंदवाजी के पास आज मंगलवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया. इस हादसे में कम से कम तीन लोगों के मारे जाने की जानकारी है. जबकि 5-6 लोग घायल हैं. जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया है. एक तेज रफ्तार कार के ट्रकों से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है.

कार सवारों की शिनाख्त में जुटी पुलिस : चंदवाजी थानाधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बिलपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रकों से भिड़ गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 5-6 घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. उनका कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त कार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है. कार सवारों की शिनाख्त को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं.

घायलों का जारी है उपचार : उन्होंने बताया कि हादसे के बाद हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लगने से जाम लग गया. जाम खुलवाकर यातायात बहाल करवाया गया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाया है. फिलहाल, इस हादसे में घायल हुए लोगों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. घायलों में कई लोगों को गंभीर चोट आई है. हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे. फिलहाल, पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी है.