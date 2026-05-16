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हिसार में जिंदा जलने से ड्राइवर की मौत, दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर के बाद लगी आग

हिसार में दो ट्रकों की टक्कर के बाद एक में भीषण आग लग गई. हादसे में ट्रक चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई.

Road Accident in Hisar
Road Accident in Hisar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 7:19 AM IST

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हिसार: शुक्रवार को हिसार में दो ट्रकों के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर लगते ही दोनों ट्रक पलट गए और आग लग गई. देखते ही देखते एक पूरा ट्रक जलकर राख हो गया. इस आग में ट्रक चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई. हिसार के सेक्टर 33 में ये हादसा हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मृतक का शव ट्रक में फंस गया था. ट्रक को काटकर उसका शव टुकड़ों में निकाला गया.

जिंदा जला ट्रक चालक: बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद ट्रक का डीजल टैंक फट गया. जिसके चलते आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया. ट्रक ड्राइवर को बाहर आने का मौका तक नहीं मिला. ट्रक की बॉडी को काटकर ड्राइवर का शव बाहर निकाला गया. जलने की वजह से शव को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. कई टुकड़ों में शव को कट्टे में भर कर एंबुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया.

हिसार में जिंदा जलने से ड्राइवर की मौत, दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर के बाद लगी आग (ETV Bharat)

दो ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग: बताया जा रहा है कि दूसरे ट्रक में तीन लोग सवार थे. जो हादसे के बाद फरार हो गए. फिलहाल हिसार पुलिस मामले की जांच में जुटी है. दोनों ट्रकों की टक्कर कैसे हुई. इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मृतक ट्रक चालक की पहचान फतेहाबाद के चिंदड गांव निवासी जगन के तौर पर हुई है. जगन तोशाम की खानक से रोडी क्रेशर भरकर सिरसा जा रहा था. जगन का विवाह चार साल पहले हुआ था. उसके एक बेटा है. जगन के पिता गांव में मजदूरी का काम करते हैं.

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