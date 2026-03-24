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हिसार सड़क हादसे में पिता और तीन बच्चियों की मौत, पिकअप और बाइक की आमने-सामने टक्कर, एक घायल

हिसार में पिकअप और बाइक की आमने-सामने टक्कर. हादसे में बाइक सवार और उसकी तीन बेटियों की मौत. पत्नी की हालत गंभीर

Road Accident in Hisar
Road Accident in Hisar (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 11:10 AM IST

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हिसार: बरवाला के गैबीपुर गांव में पिकअप और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार और उसकी तीन बच्चियों की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार की पत्नी गंभीर रूप से घायल है. जिसको इलाज के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया. महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया.

हिसार सड़क हादसे में 4 की मौत: मिली जानकारी के मुताबिक ढाणी मोहब्बतपुर गांव निवासी मुकेश अपनी पत्नी आरती और तीन छोटी बच्चियों के साथ बाइक पर प्रभुवाला गांव जा रहा था. गैबीपुर गांव के पास सामने से आ रही पिकअप और बाइक की जबरदस्त भिंडत हो गई. इस भिंडत में बाइक चकनाचूर हो गई और बाइक पर सवार मुकेश और उसकी दो बच्चियां नीतू (6 वर्ष) और दिव्या (4 वर्षी) की मौके पर मौत हो गई है.

बाइक सवार महिला की हालत गंभीर: इस हादसे में बाइक सवार मुकेश की पत्नी आरती और उसकी डेढ़ वर्षीय बच्ची दीक्षा गंभीर रूप से घायल हो गई. डेढ़ वर्षीय बच्ची दीक्षा की भी अग्रोहा मेडिकल में मौत हो गई है. घायल महिला आरती का इलाज जारी है. इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से ढाणी मोहब्बतपुर गांव मे मातम का माहौल है.

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हिसार में सड़क हादसा
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