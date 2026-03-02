ETV Bharat / state

दिल्ली-सिरसा नेशनल हाईवे पर हादसा: डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग, 6 लोग झुलसे

हिसार: अग्रोहा क्षेत्र में दिल्ली सिरसा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई. अचानक अनियंत्रित हुई कार डिवाइडर से टकराई और पलटते ही उसमें आग लग गई. हादसे में कार सवार छह लोग गंभीर रूप से झुलस गए. जिन्हें राहगीरों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

हिसार में सड़क हादसा: जानकारी के अनुसार, कार सिरसा से दिल्ली की ओर जा रही थी. चिकनवास गांव के पास पहुंचते ही चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलटकर रॉन्ग साइड में जा गिरी और तुरंत ही उसमें आग भड़क उठी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए लपटों के बीच फंसे सभी छह लोगों को बाहर निकाला.