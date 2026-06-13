हरियाणा में निजी बस और लोहे की एंगल से भरे ट्रक की टक्कर, बहरोड के दो युवकों की मौत
मनाली से जयपुर लौट रही निजी बस और लोहे की एंगल से भरे ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई.
Published : June 13, 2026 at 12:22 PM IST
बहरोड : हरियाणा में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बहरोड के दो युवाओं की मौत हो गई. दोनों गहरे दोस्त थे और एक साथ ही रहते थे. मांडण थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बुचावास क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-152 डी पर हुए भीषण सड़क हादसे में बहरोड जिले के मांडण थाना क्षेत्र के विजयनगर गांव के दो युवाओं की मौत हो गई. मनाली से जयपुर लौट रही निजी बस और लोहे की एंगल से भरे ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बस चालक सोमबीर राजपूत और सहयोगी चालक दिलखुश की दर्दनाक मौत हो गई.
बस को चीरते हुए अंदर तक घुस गए लोहे के सरिए : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे का दृश्य बेहद भयावह था. ट्रक में लोहे की एंगल भरी हुई थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोहे की एंगल बस के अगले हिस्से को चीरते हुए अंदर तक घुस गई. हादसे के बाद चारों ओर चीख-पुकार मच गई. कुछ यात्री शीशे तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कई लोग बस के अंदर फंसे हुए थे. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस कर्मी और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.
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गांव में पसरा मातम : हादसे की सूचना जैसे ही विजयनगर गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम पसर गया. ग्रामीण ओमबीर सिंह ने बताया कि दोनों गहरे दोस्त थे. सोमबीर करीब 15 वर्षों से बस चालक के रूप में कार्यरत था. करीब चार वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था. उसके दो छोटे बेटे हैं, जिनकी उम्र तीन वर्ष और डेढ़ वर्ष बताई जा रही है. इसके अलावा बुजुर्ग मां की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी. वहीं, दिलखुश केवल 22 साल का था.