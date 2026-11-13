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हांसी में सड़क हादसा: डेढ़ साल की बच्ची की मौत, दादा-दादी गंभीर रूप से घायल

Road accident in Hansi ( ETV Bharat )

हांसी: गुराना गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दादा और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब पंघाल निवासी बलराज अपनी पत्नी शीला और डेढ़ वर्षीय पोती रिवांशी के साथ रिश्तेदारी में गामड़ा गांव से वापस अपने गांव लौट रहे थे. इस दौरान गुराना रोड पर उन्होंने बाइक सड़क किनारे खड़ी की और बलराज लघुशंका के लिए रुक गए. उनकी पत्नी शीला अपनी पोती रिवांशी को लेकर बाइक के पास खड़ी थी.

हांसी में सड़क हादसा: इस दौरान रफ्तार से आ रहे मिट्टी से भरे डंपर ने दादी और मासूम पोती को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डेढ़ वर्षीय रिवांशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी दादी शीला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के दौरान जब बलराज ने डंपर चालक को रोकने का प्रयास किया, तो चालक ने उसे भी टक्कर मार दी, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया.