ETV Bharat / state

गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर, फॉर्च्यूनर ने दूसरी कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 युवतियों समेत 6 घायल, 2 गंभीर

गुरुग्राम में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी कार में टकरा गई. हादसे में 6 लोग घायल हो गए.

Road accident in Gurugram
Road accident in Gurugram (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. गोल्फ रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार फॉरच्यूनर गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते कार डिवाइडर तोड़कर स्टाफ को ले जा रही एक कार से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 6 लोग घायल हो गए. जिनमें 4 युवतियां भी शामिल हैं. घायलों में एक युवक और युवती की हालत काफी नाजुक बनी हुई है. हादसे में कार के भी परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार मौके से फरार हो गए.

तेज रफ्तार का कहर: कार में सवार सभी लोग करीब 20 मिनट तक अंदर ही फंसे रहे. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे की पूरी घटना कार के डैश कैम में कैद हो गई. कैमरे में नजर आ रहा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी डिवाइडर तोड़कर अनियंत्रित होकर सड़क पर आती है और दूसरी कार से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है. पुलिस ने राजस्थान नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी को कब्जे में लिया है.

हादसे में घायल 6 लोग: पुलिस को दी शिकायत में दिल्ली निवासी विनोद कुमार ने बताया कि वे प्रीमियर पीपुल लॉजिस्टिक कंपनी में ड्राइवर हैं. 20 जनवरी की देर रात वे जेनपैक्ट कंपनी, सेक्टर-69 से स्टाफ सदस्यों मुताहिर हुसैन, अंकिता सेन गुप्ता, श्रेया कुमारी, शानु शर्मा और अंशिका कुमारी को लेकर डीएलएफ फेज-3 जा रहे थे. ला लगून सोसाइटी, सेक्टर-54 के पास गोल्फ कोर्स रोड पर सामने से गलत दिशा में आ रही फॉर्च्यूनर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. जिसेस सभी सवारों को गंभीर चोट आई है. सेक्टर-53 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि "आरोपियों की पहचान की जा रही है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है. मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी".

TAGGED:

GURUGRAM GOLF ROAD
FORTUNER UNCONTROLLED
गुरुग्राम में सड़क हादसा
हादसे में 6 घायल
ROAD ACCIDENT IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.