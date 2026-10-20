गिरिडीह में अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 12 के करीब घायल
गिरिडीह में हुए सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 12 के करीब लोग घायल हो गए.
Published : October 20, 2026 at 2:35 PM IST
गिरिडीह: जिले के धनवार में सड़क हादसे के बाद खूब हंगामा मचा. दरअसल, घटना खोरीमहुआ-धनवार मुख्य मार्ग पर बिशनपुर के पास हुई. यहां सड़क हादसे में एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 12 के करीब लोगों घायल होने की सूचना मिली है. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
बताया जा रहा है कि बिशनपुर के पास एक बेकाबू कार ने ऑटो समेत कुछ वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए. इधर आक्रोशित लोगों ने एक साथ मिलकर उस कार में आग लगा दी. जिसने टक्कर मारी थी.
सूचना पर पहुंची पुलिस
जैसे ही घटना की सूचना एसपी डॉ. बिमल कुमार को मिली. वैसे ही खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के साथ थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया गया. दूसरी तरफ घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुटाने में लगी है.
इधर, धनवार थाना प्रभारी ने बताया कि एक दुर्घटना हुई है. हादसे में एक की मौत हुई है. घायलों का इलाज चल रहा है और बाकी स्थिति नियंत्रण में है.
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