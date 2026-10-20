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गिरिडीह में अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 12 के करीब घायल

स्थानीय लोगों ने कार में लगाई आग ( ETV BHARAT )

गिरिडीह: जिले के धनवार में सड़क हादसे के बाद खूब हंगामा मचा. दरअसल, घटना खोरीमहुआ-धनवार मुख्य मार्ग पर बिशनपुर के पास हुई. यहां सड़क हादसे में एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 12 के करीब लोगों घायल होने की सूचना मिली है. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि बिशनपुर के पास एक बेकाबू कार ने ऑटो समेत कुछ वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए. इधर आक्रोशित लोगों ने एक साथ मिलकर उस कार में आग लगा दी. जिसने टक्कर मारी थी.