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बिहार मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले दो छात्रों की मौत

मैट्रिक परीक्षा पास करने की खुशी में मिठाई खरीदने निकले तीन दोस्तों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया. दो की मौके पर मौत हो गई. पढ़ें

Road Accident In Gaya
यहीं पर हुआ हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 8:21 PM IST

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गया : बिहार के गया में हादसे में दो किशोरों की जान चली गई. मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करने के बाद तीन दोस्त शिक्षकों व अन्य को मिठाई खिलाने के लिए खरीददारी को निकले थे. एक बाइक पर सवार होकर तीनों निकले थे. इसी क्रम में ट्रैक्टर की चपेट में आ गए. ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है.

गया में सड़क हादसा, दो की मौत : घटना गया जिले के फतेहपुर थाना अंतर्गत पहाड़पुर-केवला सड़क मार्ग के चपरी मोड़ के समीप घटित हुई. बताया जाता है कि फतेहपुर थाना अंतर्गत धरहरा कला पंचायत के राघवाचक निवासी राहुल कुमार 15 वर्ष, रोशन कुमार 14 वर्ष और विपिन कुमार 16 वर्ष बीते दिनों घोषित मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में प्रथम श्रेणी से पास हुए थे.

Road Accident In Gaya
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

प्रथम श्रेणी से पास होने की खुशी में वे शिक्षकों और अन्य दोस्तों को मिठाई खिलाने के लिए खरीददारी को निकले थे. तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर मिठाई खरीदने जा रहे थे. इसी क्रम में ओवरटेक करने के दौरान चपरी मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आ गए. इस घटना में दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, तीसरे की हालत नाजुक बताई जाती है. एक ही गांव के दो किशोरों की मौत और एक की नाजुक स्थिति की घटना के बाद राघवाचक गांव में मातम पसरा है.

''हादसे में दो की मौत हो गई है. वहीं एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.''- मनोज कुमार, थानाध्यक्ष फतेहपुर

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मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल : इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है. जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से राहुल कुमार और रोशन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरा दोस्त विपिन कुमार पास में खेत में जा गिरा. विपिन की हालत भी नाजुक बताई जाती है. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है.

आज ही होना था सम्मानित : बताया जाता है कि तीनों के अच्छे अंक से पास होने को लेकर एक संस्थान द्वारा मंगलवार को ही उन्हें सम्मानित भी किया जाना था. किंतु उससे पहले यह घटना हो गई. इस घटना की जानकारी होते ही गांव के लोग सन्न रह गए. वहीं, सूचना के बाद फतेहपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची.

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लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

आक्रोशितों ने किया सड़क जाम : इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे व ट्रैक्टर के चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रही. बाद में पुलिस के आने और समझाने-बुझाने के बाद सड़क जाम को हटाया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में अवैध मिट्टी ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर काफी तेज स्पीड में वाहन को चलाते हैं, जिससे आए दिन इस तरह की घटना हो रही है. वहीं, घटना के बाद ट्रैक्टर का चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया.

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