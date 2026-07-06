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फिरोजाबाद में सड़क हादसा; बाइक सवार भाई-बहन को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार, तलाश में लगी पुलिस.

भाई शिवम और बहन रश्मि (फाइल फोटो)
भाई शिवम और बहन रश्मि (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 8:19 PM IST

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Updated : July 6, 2026 at 8:27 PM IST

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फिरोजाबाद: जिले में सोमवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई. दोनों बाइक से शहर से अपने पैतृक गांव के लिए निकले थे. रास्ते ने किसी अनियंत्रित वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी. लहूलुहान हालत में इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है. इधर, इस घटना से परिवार में कोहराम मचा है.

घटना मक्खनपुर थाना क्षेत्र में सांती गांव के पास हुई है. हादसे के शिकार लोग उत्तर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर के रहने वाले थे. मूल रूप से शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव भूड़ा-भरथरा निवासी वीरपाल इंदिरा नगर में किराए के मकान में परिवार के साथ रहते हैं. उनका बेटा शिवम बहन रश्मि के साथ सोमवार की दोपहर बाइक से गांव जा रहा था. जैसे ही उनकी बाइक मक्खनपुर इलाके में सांती गांव पुल के पास पहुंची, तभी किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी.

हादसे में दोनों भाई-बहन लहूलुहान होकर गिर पड़े. इस दौरान एक्सीडेंट करने वाला वाहन मौके से फरार हो गया. राहगीरों की तरफ से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भाई-बहन को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की जेब से मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी शिनाख्त हुई. घटना में भाई-बहन की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे. शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल था. थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन शर्मा ने बताया कि दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जिस वाहन से दुर्घटना हुयी है,उसकी तलाश की जा रही है.

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Last Updated : July 6, 2026 at 8:27 PM IST

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