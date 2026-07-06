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फिरोजाबाद में सड़क हादसा; बाइक सवार भाई-बहन को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

फिरोजाबाद: जिले में सोमवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई. दोनों बाइक से शहर से अपने पैतृक गांव के लिए निकले थे. रास्ते ने किसी अनियंत्रित वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी. लहूलुहान हालत में इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है. इधर, इस घटना से परिवार में कोहराम मचा है.

घटना मक्खनपुर थाना क्षेत्र में सांती गांव के पास हुई है. हादसे के शिकार लोग उत्तर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर के रहने वाले थे. मूल रूप से शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव भूड़ा-भरथरा निवासी वीरपाल इंदिरा नगर में किराए के मकान में परिवार के साथ रहते हैं. उनका बेटा शिवम बहन रश्मि के साथ सोमवार की दोपहर बाइक से गांव जा रहा था. जैसे ही उनकी बाइक मक्खनपुर इलाके में सांती गांव पुल के पास पहुंची, तभी किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी.