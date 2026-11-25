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फतेहपुर में सड़क हादसा; ट्रक की टक्कर से किशोरी समेत तीन लोगों की मौत, बाइक से जा रहे थे

फतेहपुर में सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

फतेहपुर : जनपद के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-335 पर चंदीपुर और सरैला गांव के बीच बुधवार को ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार किशोरी समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची.

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 25 नवंबर 2026 को लगभग 12:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना हुसैनगंज क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना पर थाना हुसैनगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.