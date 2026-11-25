फतेहपुर में सड़क हादसा; ट्रक की टक्कर से किशोरी समेत तीन लोगों की मौत, बाइक से जा रहे थे
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:14 PM IST
फतेहपुर : जनपद के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-335 पर चंदीपुर और सरैला गांव के बीच बुधवार को ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार किशोरी समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची.
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 25 नवंबर 2026 को लगभग 12:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना हुसैनगंज क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना पर थाना हुसैनगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.
उन्होंने बताया कि जांच की गई तो पाया गया कि बाइक पर सवार एक पुरुष एवं दो महिलाएं जो थाना हुसैनगंज की निवासी हैं, फतेहपुर की ओर जा रहे थे. उन्होंने बताया कि इसी दौरान फतेहपुर की ओर से आ रहे एक डंपर से उनकी बाइक की टक्कर हो गई. दुर्घटना में बाइक सवार एक पुरुष, एक किशोरी और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
मिली जानकारी के अनुसार, असनी गांव निवासी शबनम (35) और पुत्री इलमा (16) कक्षा नौ की छात्रा थी, जो गांव स्थित इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी. दोनों सौरभ मौर्य (22) के साथ मोहम्मद शरीफ की ससुराल, ललौली थाना क्षेत्र के कुम्हरवा गांव में निमंत्रण में जा रही थीं.
बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक सवार चंदीपुर और सरैला के मध्य पहुंचे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेलर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. ट्रेलर बाइक सहित तीनों लोगों को लगभग 15 मीटर घसीटता चला गया.
हादसे की सूचना पर असनी चौकी पुलिस और थाना प्रभारी निरीक्षक दीप नारायण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान क्षेत्राधिकारी विवेक शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तीनों शवों को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है.
घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए. उधर, नेशनल हाईवे की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी जुटाने में लगी रही. पुलिस ने मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है.
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